包装盒中的其他物品
- 可分离式蒸架
- 炖盅
- 酸奶罐
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现最佳烹饪效果
涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热
米饭菜单包括白米、快煮、小米量、寿司米、糙米、糯米、杂锦米、煲仔饭和泡饭。
它具有 21 种烹饪菜单，包括煮粥 - 稠粥、稀粥、绿豆粥、小米粥、鸡粥；意大利面；煲汤 - 菜汤、冬荫功、老火汤；燕麦；酸奶；甜品 - 绿豆汤、芝麻糊、木瓜雪耳糖水、莲子桂圆汤；蛋糕；焖/炖；蒸制；炖汤；鸡蛋/牛奶布丁。
使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式
设置和烹饪过程中，每个烹饪程序都伴随有逐步图像和声音指导。用户只需遵照屏幕上显示的说明即可。电饭煲为文本指导提供了三个语言设置选项。
创新的触摸感应控件让用户可以轻松地浏览烹饪程序。它由带 LED 按钮的触摸感应面板组成，中央的旋转式控件用于设置时间和浏览屏幕菜单。
带彩色背光的 LCD 可清晰地指示各种烹饪状态（设置为白色；烹饪/翻热为红色；保温为绿色）。它会显示文字或动画来指导用户完成烹饪步骤。
它配备有专门的附件用于独特的烹饪菜单，包括酸奶、甜豆腐、炖汤和鸡蛋/牛奶布丁。采用可分离式设计的蒸架可分离出来用作塑料支架，以满足不同的烹饪需要。所有附件均可堆叠，存放非常方便。
烹饪不同的美食时，可轻松去除内锅。
应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净
普通参数
附件
技术规格
设计规格