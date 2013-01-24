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电饭煲

HD4775
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    电饭煲

    HD4775

    突破常规

    飞利浦巧膳电饭煲具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，创新的 Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,440.00
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    飞利浦巧膳电饭煲具有其它电饭煲无法比拟的烹饪菜单数，创新的 Smartouch 面板可就烹饪过程和一组专用附件提供指导，您每天都可以通过层出不穷的营养美餐带给家人惊喜。 查看所有优势

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      突破常规

      可烹饪 30 种美食的电饭煲

      • 巧膳
      • 30 菜单
      • 8 杯量
      人工智能控制烹制出新鲜、营养的食物

      人工智能控制烹制出新鲜、营养的食物

      智能化加热机制和温度控制使得各种烹饪程序都能实现最佳烹饪效果

      超厚内锅，加热更均匀

      超厚内锅，加热更均匀

      涂层下超厚铸铁的铁铝合金特性可确保产生高水平的加热功率，并在内锅周围均匀加热

      9 种米饭菜单，米饭更添营养可口

      9 种米饭菜单，米饭更添营养可口

      米饭菜单包括白米、快煮、小米量、寿司米、糙米、糯米、杂锦米、煲仔饭和泡饭。

      21 种美食菜单带来丰富佳肴

      21 种美食菜单带来丰富佳肴

      它具有 21 种烹饪菜单，包括煮粥 - 稠粥、稀粥、绿豆粥、小米粥、鸡粥；意大利面；煲汤 - 菜汤、冬荫功、老火汤；燕麦；酸奶；甜品 - 绿豆汤、芝麻糊、木瓜雪耳糖水、莲子桂圆汤；蛋糕；焖/炖；蒸制；炖汤；鸡蛋/牛奶布丁。

      营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口

      营养保温功能，保持米饭 12 小时新鲜可口

      使用保温功能，保持食物的营养与美味。烹饪结束后，自动切换到保温模式

      逐步图像和声音指导

      逐步图像和声音指导

      设置和烹饪过程中，每个烹饪程序都伴随有逐步图像和声音指导。用户只需遵照屏幕上显示的说明即可。电饭煲为文本指导提供了三个语言设置选项。

      先进的面板设计，通过按触进行浏览

      先进的面板设计，通过按触进行浏览

      创新的触摸感应控件让用户可以轻松地浏览烹饪程序。它由带 LED 按钮的触摸感应面板组成，中央的旋转式控件用于设置时间和浏览屏幕菜单。

      彩色背光 LCD，具有文字和动画显示

      彩色背光 LCD，具有文字和动画显示

      带彩色背光的 LCD 可清晰地指示各种烹饪状态（设置为白色；烹饪/翻热为红色；保温为绿色）。它会显示文字或动画来指导用户完成烹饪步骤。

      用于制作酸奶、甜点和炖汤的专用附件

      用于制作酸奶、甜点和炖汤的专用附件

      它配备有专门的附件用于独特的烹饪菜单，包括酸奶、甜豆腐、炖汤和鸡蛋/牛奶布丁。采用可分离式设计的蒸架可分离出来用作塑料支架，以满足不同的烹饪需要。所有附件均可堆叠，存放非常方便。

      带隔热手柄的内锅，握持方便

      带隔热手柄的内锅，握持方便

      烹饪不同的美食时，可轻松去除内锅。

      可拆洗内盖

      应经常清洗内盖，以免产生异味。只需从产品上取下内盖，将其彻底洗净

      技术规格

      • 普通参数

        人工智能控制
        9 种米饭菜单
        21 种烹饪菜单
        再加热功能，美味米饭即时享用
        烹饪少量米饭
        12 小时保温
        快速烹饪普通米
        逐步指导
        3 个语言设置选项
        触摸感应控制面板
        彩色背光 LCD 显示屏
        预约定时，操作简单
        耐用、超厚内锅，确保受热均匀，煮饭效果更佳
        方便清洁的不粘内锅
        带手柄的内锅
        先进的锅盖设计
        专用烹饪附件
        可分离式内盖
        防溢漏装置
        摆动式提手，取放便利，优雅美观
        可拆卸电源线，存放方便
        电源故障期间的程序记忆功能
        水位计

      • 附件

        量杯
        饭勺
        汤勺
        可分离式蒸架

      • 技术规格

        容量
        1.5/8  升/杯量
        内锅容量
        4 升
        电线长度
        1.0  米
        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        额定功率
        730（中国）  瓦

      • 设计规格

        机身材料
        PP
        产品净重
        5.03  千克
        重量（含包装）
        6.5  千克
        颜色
        白色煲身，棕色面板
        宽度
        287  毫米
        高度
        289.7  毫米
        厚度
        229.4  毫米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 可分离式蒸架
      • 炖盅
      • 酸奶罐

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