烤面包机
轻松烤制美食
这款飞利浦烤面包机让您总能吃到美味可口的面包。烤面包机具有特大烘烤槽和小巧的金属机身。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
配备可分离式面包屑底盘，方便清洁
借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。
精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间
飞利浦烤面包机小巧玲珑的设计，节省了厨房空间。
可调节的烘烤程度控制
随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。
暂停取消按钮可随时停止烘烤
取消按钮可随时停止烘烤。
技术规格
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设计规格
- 材料
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金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
- 颜色
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金属色/黑色
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技术规格
- 电压
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220
V
- 电线长度
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0.85
cm
- 功率
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800
W
- 频率
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50
Hz
- 烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
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130x22x120
mm
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普通参数
- 防滑胶脚
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是
- 取消按钮
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是
- 提升功能
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是
- 可调节的烘烤程度
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是
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