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    烤面包机

    HD4816/22

    轻松烤制美食

    这款飞利浦烤面包机让您总能吃到美味可口的面包。烤面包机具有特大烘烤槽和小巧的金属机身。

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    烤面包机

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    轻松烤制美食

    金属机身的小巧烤面包机

    • 双烘烤槽
    • 设计精巧
    • 金属光泽
    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    配备可分离式面包屑底盘，方便清洁

    借助可分离式面包屑底盘，清洁变得如此简单。

    精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间

    精致小巧的烤面包机机身可节省厨房空间

    飞利浦烤面包机小巧玲珑的设计，节省了厨房空间。

    可调节的烘烤程度控制

    可调节的烘烤程度控制

    随心所欲地根据偏好调节温度，您定能烤出满意的面包。

    暂停取消按钮可随时停止烘烤

    取消按钮可随时停止烘烤。

    技术规格

    • 设计规格

      材料
      金属外壳、塑料旋钮/手柄 (PBT)
      颜色
      金属色/黑色

    • 技术规格

      电压
      220  V
      电线长度
      0.85  cm
      功率
      800  W
      频率
      50  Hz
      烘烤槽尺寸（长 x 宽 x 高）
      130x22x120  mm

    • 普通参数

      防滑胶脚
      取消按钮
      提升功能
      可调节的烘烤程度

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