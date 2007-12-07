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    电磁炉

    HD4918

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉 HD4918/10 将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。

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    电磁炉

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    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    • 8 菜单
    • 带液晶屏和定时器，8 菜单
    • 银色
    2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速

    2000 瓦高功率输出，烹饪更迅速

    烹饪过程中，功率输出可达 2000 瓦

    8 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案

    8 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案

    小火蒸、大火蒸、焖/炖、煎炒、煲汤/粥、烧水、保温、火锅

    5-180 分钟烹饪时间设置

    5-180 分钟烹饪时间设置

    预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）

    按开始键后立刻开始烹饪

    按开始键后立刻开始烹饪

    只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪

    爆炒快捷键可迅速到达理想火力

    爆炒快捷键可迅速到达理想火力

    按一下爆炒快捷键即可到达较高功率

    快速烹饪更好地保持食物营养

    飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）

    8 种功率级别可满足不同的烹饪需求

    400W、800W、1000W、1200W、1400W、1600W、1800W 和 2200W

    液晶屏会清晰地显示烹饪状态

    指示加热方案和状态，显示烹饪时间或预设时间

    额外的安全自动关熄功能

    烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。

    无焰烹饪为您提供安全环境

    即使儿童在旁也可安全烹饪

    隔热表面令烹饪更舒适

    炉面由微晶玻璃制成，在烹饪期间不会变热

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      塑料 - ABS
      颜色
      金属银色
      高度
      63  mm
      宽度
      335  mm
      产品净重
      2.7  kg
      厚度
      369  mm
      重量（含包装）
      3.3  kg

    • 技术规格

      电线长度
      1.5  m
      电压
      220  V
      频率
      60  Hz
      额定功率
      2000  W

    • 普通参数

      12 小时定时设置
      LCD 液晶显示屏
      9 个安全保护功能
      提供烹饪时间设置
      5 至 180 分钟
      符合 EMC/EN/IEC/GB
      磁场低于 EMF 限制
      8 种健康的烹饪菜单
      自动关熄程序
      隔热表面
      耐用的微晶炉面
      即时加热感应
      无焰烹饪
      无需安装
      自诊断显示屏
      外形精巧，便于操作
      8 种功率级别
      爆炒快捷键可即时加大功率

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