电磁炉
餐餐添营养，生活真滋味
营养是保持健康的重要因素。飞利浦的新型电磁炉 HD4922/00 将烹饪时间缩短了 40%，因此能够更好地锁住食物的营养。凭借其面板设计，烹饪健康美味的菜肴，享受丰富美餐变得空前简单。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
2200 瓦高功率输出，快速烹饪
功率更高，烹饪时间更短
快速烹饪更好地保持食物营养
飞利浦电磁炉相比传统的燃气炉可节约超过 40% 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）
8 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案
小火蒸、大火蒸、焖/炖、煎炒、煲汤/粥、烧水、保温、火锅
8 种功率级别可满足不同的烹饪需求
400W、800W、1000W、1200W、1400W、1600W、1800W 和 2200W
5-180 分钟烹饪时间设置
预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）
大尺寸液晶屏会清晰地显示烹饪状态
显示烹饪时间或预设时间
红色功率状态条令加热状态清晰可见
烹饪开始时，红色 LED 状态条将亮起，这使加热状态清晰可见
先进的触摸感应键，控制极为方便
极其简单的用户界面让烹饪更加轻松。结论由 22 个独立使用者测试使用得出。
按开始键后立刻开始烹饪
只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪
额外的安全自动关熄功能
烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。
无焰烹饪为您提供安全环境
即使儿童在旁也可安全烹饪
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
塑料- ABS
- 颜色
-
黑色/红色
- 高度
-
60
mm
- 宽度
-
296
mm
- 产品净重
-
3
kg
- 厚度
-
372
mm
- 重量（含包装）
-
3.7
kg
-
技术规格
- 电线长度
-
1.8
m
- 电压
-
220V（中国）/220-240
V
- 频率
-
50Hz（中国）/60
Hz
- 额定功率
-
2200
W
-
普通参数
- 9 个安全保护功能
-
是
- 提供烹饪时间设置
-
5 至 180 分钟
- 符合 EMC/EN/IEC/GB
-
是
- 磁场低于 EMF 限制
-
是
- 24 小时计时器设置
-
是
- 8 种健康的烹饪菜单
-
是
- 带有背光的 LED 显示屏
-
是
- 红色功率状态条
-
是
- 自动关熄程序
-
是
- 隔热表面
-
是
- 即时加热感应
-
是
- 无焰烹饪
-
是
- 无需安装
-
是
- 自诊断显示屏
-
是
- 外形精巧，便于操作
-
是
- 8 种功率级别
-
是
- 先进的触摸感应控制
-
是
- 进口微晶炉面
-
是
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