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  • 餐餐添营养，生活真滋味 餐餐添营养，生活真滋味 餐餐添营养，生活真滋味

    电磁炉

    HD4922

    餐餐添营养，生活真滋味

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦的新型电磁炉 HD4922/00 将烹饪时间缩短了 40%，因此能够更好地锁住食物的营养。凭借其面板设计，烹饪健康美味的菜肴，享受丰富美餐变得空前简单。

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    电磁炉

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    餐餐添营养，生活真滋味

    体验直观烹饪的愉悦感

    • 8 菜单
    • 8 档功率，带触摸感应器
    • 红色
    2200 瓦高功率输出，快速烹饪

    2200 瓦高功率输出，快速烹饪

    功率更高，烹饪时间更短

    快速烹饪更好地保持食物营养

    快速烹饪更好地保持食物营养

    飞利浦电磁炉相比传统的燃气炉可节约超过 40% 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）

    8 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案

    8 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案

    小火蒸、大火蒸、焖/炖、煎炒、煲汤/粥、烧水、保温、火锅

    8 种功率级别可满足不同的烹饪需求

    8 种功率级别可满足不同的烹饪需求

    400W、800W、1000W、1200W、1400W、1600W、1800W 和 2200W

    5-180 分钟烹饪时间设置

    5-180 分钟烹饪时间设置

    预设可调的烹饪时间适合各种烹饪程序（火锅除外）

    大尺寸液晶屏会清晰地显示烹饪状态

    大尺寸液晶屏会清晰地显示烹饪状态

    显示烹饪时间或预设时间

    红色功率状态条令加热状态清晰可见

    烹饪开始时，红色 LED 状态条将亮起，这使加热状态清晰可见

    先进的触摸感应键，控制极为方便

    极其简单的用户界面让烹饪更加轻松。结论由 22 个独立使用者测试使用得出。

    按开始键后立刻开始烹饪

    只需按下开始按钮，产品即会以默认功率进行烹饪

    额外的安全自动关熄功能

    烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。

    无焰烹饪为您提供安全环境

    即使儿童在旁也可安全烹饪

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      塑料- ABS
      颜色
      黑色/红色
      高度
      60  mm
      宽度
      296  mm
      产品净重
      3  kg
      厚度
      372  mm
      重量（含包装）
      3.7  kg

    • 技术规格

      电线长度
      1.8  m
      电压
      220V（中国）/220-240  V
      频率
      50Hz（中国）/60  Hz
      额定功率
      2200  W

    • 普通参数

      9 个安全保护功能
      提供烹饪时间设置
      5 至 180 分钟
      符合 EMC/EN/IEC/GB
      磁场低于 EMF 限制
      24 小时计时器设置
      8 种健康的烹饪菜单
      带有背光的 LED 显示屏
      红色功率状态条
      自动关熄程序
      隔热表面
      即时加热感应
      无焰烹饪
      无需安装
      自诊断显示屏
      外形精巧，便于操作
      8 种功率级别
      先进的触摸感应控制
      进口微晶炉面

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