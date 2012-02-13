Viva Collection 电磁炉
餐餐添美味，便捷生活好帮手
营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥399.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
餐餐添美味，便捷生活好帮手
电磁炉是您便捷生活的好帮手，助您餐餐添美味
便捷贴心的 24 小时预设功能
便捷贴心的 24 小时预设功能。
5 个功率级别可满足各种烹饪需求
5 个功率级别可满足不同的烹饪需求。
2100 瓦高功率输出，烹饪更迅速
高功率快速烹饪（2100 瓦）可即时锁住营养
5 种健康的烹饪菜单
5 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案。
额外的安全自动关熄功能
烹饪结束后，电磁炉会自动关熄。
快速烹饪更好地保持食物营养
飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）
技术规格
-
设计规格
- 机身材料
-
全玻璃面板 - A 级
- 颜色
-
黑色
- 高度
-
65
mm
- 宽度
-
280
mm
- 厚度
-
350
mm
- 重量（含包装）
-
4
kg
-
尺寸
- 包装尺寸（宽x高x厚）
-
332（宽）X212（厚）X392（高）
- 设备尺寸（宽x高x厚）
-
280（宽）×350（厚）×65（高）
-
技术规格
- 电线长度
-
1.2
m
- 电压
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220
V
- 额定功率
-
2100
W
- 频率
-
50
Hz
-
普通参数
- 快速烹饪更好地保持食物营养
-
是
- 自动关闭程序可确保安全地烹饪食物
-
是
- 没有火焰，烹饪更舒适
-
是
- 隔热表面使您可以安全地烹饪食物
-
是
- LCD 显示屏提供程序和状态信息
-
是
- 24 小时计时器设置
-
是
- 触摸感应控制面板
-
是
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