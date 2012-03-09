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    Viva Collection 高档电磁炉

    HD4931/21

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦电磁炉将烹饪时间缩短了 1/3，因此能够更好地锁住食物的营养。电磁炉具有多种烹饪程序，为您提供更健康的饮食。

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    Viva Collection 高档电磁炉

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    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    电磁炉是您便捷生活的好帮手，助您餐餐添美味

    • 6 个功率级别
    • 炫酷黑色，能效等级：2 级
    儿童安全锁设计，让厨房更安全

    儿童安全锁设计，让厨房更安全

    儿童安全锁设计，让厨房更安全。

    隔热表面

    隔热表面

    隔热表面令烹饪更舒适。

    数字显示屏可清晰地显示烹饪状态

    数字显示屏可清晰地显示烹饪状态

    数字显示屏可清晰地显示烹饪状态

    便捷贴心的 24 小时预设功能

    便捷贴心的 24 小时预设功能

    便捷贴心的 24 小时预设功能。

    灵敏的触摸感应操作面板

    灵敏的触摸感应操作面板

    烹饪时间设置

    1 至 120 分钟烹饪时间设置。

    2100 瓦高功率输出，烹饪更迅速

    高功率快速烹饪（2100 瓦）可即时锁住营养

    5 种健康的烹饪菜单

    5 种健康的烹饪菜单各具出众的加热方案。

    A 级玻璃面板坚固耐用

    A 级玻璃面板坚固耐用

    快速烹饪更好地保持食物营养

    飞利浦电磁炉比传统燃气炉可节约超过 1/3 的烹饪时间。该数据由独立测试实验室天祥公证行有限公司测试得出（脚注：如果需要查看该报告，提出书面申请即可）

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      全玻璃面板 - A 级
      颜色
      黑色
      高度
      65  mm
      宽度
      290  mm
      厚度
      360  mm

    • 技术规格

      电线长度
      1.2  m
      电压
      220  V
      额定功率
      2100  W
      频率
      50  Hz

    • 普通参数

      快速烹饪更好地保持食物营养
      自动关闭程序可确保安全地烹饪食物
      没有火焰，烹饪更舒适
      隔热表面使您可以安全地烹饪食物
      24 小时计时器设置
      先进的触摸感应控制

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