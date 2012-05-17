60 度/100W、80 度/400W、100 度/600W、120 度/800W、160 度/1000W、180 度/1200W、200 度/1400W、220度/1600W、240 度/1800W、280 度/2100W
汤/粥、蒸、烤、火锅、牛奶、炸、煎炒等。持续高温加热，专为中式煎炒而设计
香槟色的全玻璃面板不仅外观时尚，而且易于清洁
程序运行过程中，长按 3 秒，操作面板自动上锁，避免在煮食过程中误操作以及因儿童玩耍误操作造成的伤害。让您等待美味时，安心无忧。再次长按 3 秒，简单解锁。
二级能效，实现 88% 的热效率
附加电源开关，确保安全
汤勺支架和电源线储藏格设计，使用更方便
24 小时预设定时器，适用于汤/粥、蒸和牛奶。2 小时烹饪时间设置，适用于汤/粥、蒸、烤、火锅、炸和煎炒
该控制系统具有创新型高科技触摸感应功能，可避免因传统按键式操作对按钮产生的物理损坏。本产品防水，易于清洁，触敏准确。滑动触摸感应，带来终极的便利体验。
高功率快速烹饪（2100 瓦）可即时锁住营养
多重保护和自检程序，特别安全
设计规格
技术规格
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