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  • 餐餐添美味，便捷生活好帮手 餐餐添美味，便捷生活好帮手 餐餐添美味，便捷生活好帮手

    Avance Collection 旗舰级电磁炉

    HD4952/01

    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    营养是保持健康的重要因素。飞利浦的新型电磁炉将烹饪时间缩短了 40%，因此能够更好地锁住食物的营养。凭借先进的面板设计，烹饪健康美味的菜肴，享受丰富美餐变得空前简单。

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    Avance Collection 旗舰级电磁炉

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    餐餐添美味，便捷生活好帮手

    电磁炉是您便捷生活的好帮手，助您餐餐添美味

    • 2100 瓦
    • 香槟色，能效等级：2 级
    10 个功率级别，可满足不同的烹饪需求

    10 个功率级别，可满足不同的烹饪需求

    60 度/100W、80 度/400W、100 度/600W、120 度/800W、160 度/1000W、180 度/1200W、200 度/1400W、220度/1600W、240 度/1800W、280 度/2100W

    7 种健康的烹饪菜单各具独特的加热方案

    7 种健康的烹饪菜单各具独特的加热方案

    汤/粥、蒸、烤、火锅、牛奶、炸、煎炒等。持续高温加热，专为中式煎炒而设计

    香槟色玻璃面板，外观时尚，易于清洁

    香槟色玻璃面板，外观时尚，易于清洁

    香槟色的全玻璃面板不仅外观时尚，而且易于清洁

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    一键童锁，厨房更安全，家长更放心

    程序运行过程中，长按 3 秒，操作面板自动上锁，避免在煮食过程中误操作以及因儿童玩耍误操作造成的伤害。让您等待美味时，安心无忧。再次长按 3 秒，简单解锁。

    二级能效，实现 88% 的热效率

    二级能效，实现 88% 的热效率

    二级能效，实现 88% 的热效率

    附加电源开关，确保安全

    附加电源开关，确保安全

    附加电源开关，确保安全

    汤勺支架和电源线储藏格设计，使用更方便

    汤勺支架和电源线储藏格设计，使用更方便

    汤勺支架和电源线储藏格设计，使用更方便

    24 小时预设定时器和 2 小时烹饪时间设置

    24 小时预设定时器和 2 小时烹饪时间设置

    24 小时预设定时器，适用于汤/粥、蒸和牛奶。2 小时烹饪时间设置，适用于汤/粥、蒸、烤、火锅、炸和煎炒

    滑动触摸感应，带来终极的便利体验

    滑动触摸感应，带来终极的便利体验

    该控制系统具有创新型高科技触摸感应功能，可避免因传统按键式操作对按钮产生的物理损坏。本产品防水，易于清洁，触敏准确。滑动触摸感应，带来终极的便利体验。

    2100 瓦高功率输出，烹饪更迅速

    高功率快速烹饪（2100 瓦）可即时锁住营养

    多重保护和自检程序，特别安全

    多重保护和自检程序，特别安全

    技术规格

    • 设计规格

      机身材料
      A 级玻璃面板
      颜色
      香槟金色
      高度
      70  mm
      宽度
      290  mm
      产品净重
      2.5  kg
      厚度
      365  mm

    • 技术规格

      电线长度
      1.2  m
      电压
      220  V
      额定功率
      2100  W
      频率
      50  Hz
    Badge-D2C

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