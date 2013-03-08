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  • 火力全开，胃口大开 火力全开，胃口大开 火力全开，胃口大开

    Avance Collection 超薄电磁炉

    HD4991/00

    火力全开，胃口大开

    烹饪从此变得高效迅捷：因为全新飞利浦智能电磁炉拥有超强2100瓦火力，能在瞬间达到280度高温；卓越的内部设计令这款磁炉带来革命性地轻薄体验：27毫米厚，2.3公斤重，使得携带更方便，使用更称心；特殊而贴心的安全功能全方位保障使用安全，令烹饪无忧。

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    Avance Collection 超薄电磁炉

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    火力全开，胃口大开

    高效聚能线圈盘及多样化烹饪菜单

    • 27mm超薄机身
    • 2100W超大火力
    3大功能可提前预约24小时，7大功能可定时烹饪2小时，省时省心

    3大功能可提前预约24小时，7大功能可定时烹饪2小时，省时省心

    蒸煮、汤/粥、烧水，3大功能提供长达24小时预约功能，提前设定食物烹饪完成时间；火锅、蒸煮、汤/粥、保温、爆炒、煎炸、炒菜，7大功能可定时烹饪2小时。向下滑动火力带增加“时”，向上滑动增加“分”，便捷快速

    提供6大精选菜单，全面满足日常烹饪需求，美味唾手可得

    提供6大精选菜单，全面满足日常烹饪需求，美味唾手可得

    6大精选菜单包括：炒菜、爆炒、火锅、蒸炖、煎炸、汤/粥，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。特色爆炒功能，持续3分钟2200W大功率升温爆炒，更符合中国家庭使用习惯

    6档火力选择，轻松应对各种烹饪需求

    6档火力选择，轻松应对各种烹饪需求

    60℃,80℃,160℃,200℃, 240℃,280℃, 6档火力选择，小火慢炖或大火快炒，轻松满足您的各种烹饪需求。旋转火力圈或轻触“+”“-”，即可轻松调节需要的火力

    高效旋风式风扇配合精密风道散热结构，快速散热，延长使用寿命

    高效旋风式风扇配合精密风道散热结构，快速散热，延长使用寿命

    扇形风道布局，高频转速旋风式风扇，疏绕式励磁线圈盘，顶部微晶板隔热工艺，高效散热，延长使用寿命；延时散热：关机后风扇工作30秒停止转动，帮助更好散热

    旋转触控技术，火力时间调节

    旋转触控技术，火力时间调节

    按键采用高科技触摸感应控制。避免了传统按键式操作按钮因为长时间使用而产生的的物理损伤。防水，永久保持灵敏、精准。旋转触控，轻松精准调节时间火力，极致便捷新体验

    超薄平板设计，豪华美观新体验

    超薄平板设计，豪华美观新体验

    超薄平板设计，黄金27mm高度设计，边缘厚度仅9mm，豪华美观新体验

    合理构造使得机身轻盈，仅重2.3kg， 即使是女性也可轻松搬动

    合理构造使得机身轻盈，仅重2.3kg， 即使是女性也可轻松搬动

    特殊隔热层设计，有效保护内部元器件的工作并延长使用寿命

    特殊隔热层设计，有效保护内部元器件的工作并延长使用寿命

    多项自我保护及自我诊断功能，及时排除安全隐患

    智能检测电流电压，对异常情况进行断电保护；智能检测锅底温度，发现温度异常时进行断电保护；1分钟无锅自动关机；锅具干烧3分钟内保护自动关机；童锁保护，避免孩童误操作引发安全事故

    技术规格

    • 设计规格

      面板
      A级黑色微晶玻璃板
      面板颜色
      黑色

    • 尺寸和重量

      产品尺寸（长×宽×高）
      36.5×29.0×3.90  cm
      产品重量
      2.7  kg

    • 附件

      28CM直径SUS304高档汤锅

    • 技术规格

      电线长度
      1.2米
      能效
      级别 1
      额定频率
      50  Hz
      额定输入功率
      2100  W

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