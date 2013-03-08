蒸煮、汤/粥、烧水，3大功能提供长达24小时预约功能，提前设定食物烹饪完成时间；火锅、蒸煮、汤/粥、保温、爆炒、煎炸、炒菜，7大功能可定时烹饪2小时。向下滑动火力带增加“时”，向上滑动增加“分”，便捷快速
6大精选菜单包括：炒菜、爆炒、火锅、蒸炖、煎炸、汤/粥，智能烹饪程序，帮您轻松煮出好味道。特色爆炒功能，持续3分钟2200W大功率升温爆炒，更符合中国家庭使用习惯
60℃,80℃,160℃,200℃, 240℃,280℃, 6档火力选择，小火慢炖或大火快炒，轻松满足您的各种烹饪需求。旋转火力圈或轻触“+”“-”，即可轻松调节需要的火力
扇形风道布局，高频转速旋风式风扇，疏绕式励磁线圈盘，顶部微晶板隔热工艺，高效散热，延长使用寿命；延时散热：关机后风扇工作30秒停止转动，帮助更好散热
按键采用高科技触摸感应控制。避免了传统按键式操作按钮因为长时间使用而产生的的物理损伤。防水，永久保持灵敏、精准。旋转触控，轻松精准调节时间火力，极致便捷新体验
超薄平板设计，黄金27mm高度设计，边缘厚度仅9mm，豪华美观新体验
智能检测电流电压，对异常情况进行断电保护；智能检测锅底温度，发现温度异常时进行断电保护；1分钟无锅自动关机；锅具干烧3分钟内保护自动关机；童锁保护，避免孩童误操作引发安全事故
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