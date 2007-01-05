深油式料理炉
品味食物，享受乐趣
全家享受煎炸食物的美妙滋味 — 一次即可炸出全家分享的美味。可分离式内锅和可用洗碗机清洁的部件让清洁易如反掌。多余油脂收集盒尤其适合过滤和储存油脂。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
可分离式数码计时器能够预设烹饪时间
轻松预设烹饪时间。可以将计时器从外壳上取下并随身携带：再也不用一直守在食物旁边了！
可分离式多重过滤器可减少多余的油烟气味
飞利浦重油电炸锅不仅可减少多余的油烟气味，而且可在洗碗机中清洁。无需更换。
料理炉在煎炸 120 分钟之后自动关闭
极为安全：料理炉将在上次煎炸操作持续 120 分钟之后自动关闭。
多余油质收集盒尤其适合油脂过滤和储存
尤其适合过滤和储存油脂。过滤可以让油脂更清澈，不仅对您的健康有益，而且保存时间更长。收集盒还可用于储存用过的油脂。
技术规格
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技术规格
- 电压
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220-240
V
- 功率
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2000
W
- 电线长度
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1.2
m
- 频率
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50/60
Hz
- 容量
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1300
g
- 油量
-
2.5
l
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重量和尺寸
- 产品净重
-
5.1
kg
- 产品尺寸（高 x 高 x 深）
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300x265x405
mm
-
普通参数
- 电线储藏格
-
是
- 防滑底座
-
是
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 手柄
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 自动开盖
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是
- 玻璃视窗
-
是
- 可分离式铰接盖
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是
- 不粘内胆
-
是
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设计和外观
- 颜色
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白色配黄色点缀
- 材料
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塑料 (PP)
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