长达 13 小时的延时器，每天都是新鲜烘焙的面包将您唤醒

每天早晨都可以享受令人无法抗拒的新鲜热面包的味道 – 体验真正的款待，开始美好的一天！只需在前一天晚上设置延时器，面包机便可在您睡觉期间为您制作和烘焙面包，让您醒来后随时都可享用新鲜美味的面包。