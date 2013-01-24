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Daily Collection

面包机

HD9016/30
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  • 每天都有新鲜的面包将您唤醒 每天都有新鲜的面包将您唤醒 每天都有新鲜的面包将您唤醒
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    Daily Collection 面包机

    HD9016/30
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    每天都有新鲜的面包将您唤醒

    您会爱上每天早晨令人无法抗拒的新鲜热面包的味道！很简单…。晚上加入原料，将延时器设定为第二天早晨，剩下的事情就交给面包机吧。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00
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      每天都有新鲜的面包将您唤醒

      烘焙任何风味。既简单又美味！

      • 12 种菜单（附酸奶制法）
      • 1000 克
      • 白色
      • 13 小时延时器
      12 种预设程序，让您轻松制作面包、面团、果酱甚至酸奶

      12 种预设程序，让您轻松制作面包、面团、果酱甚至酸奶

      飞利浦面包机具有 12 种易于使用的预设程序，可精致烘焙各种面包，从口味丰富、令人满意的全麦面包到无麸质的法式甜品，应有尽有。其还可制作美味的意大利面面团、甚至果酱。无论烘焙什么，您都会轻松获得美味食品，因为预设程序会处理温度和时间，以便获得优选精致结果。如果时间比较急，您可以使用快速程序加速烘焙，甚至还可以使用程序，仅需 1 小时便可完成烘焙。

      3 种烘烤程度，制作您喜爱的面包皮

      3 种烘烤程度，制作您喜爱的面包皮

      得益于先进的温控系统，飞利浦 VIVA 面包机可按您喜爱的口味来烹饪面包，无论是松软、香甜，还是焦脆的面包皮，只需按下控制面板上的按钮即可轻松完成。

      烘焙 2 种大小的面包，最大为 1 千克

      烘焙 2 种大小的面包，最大为 1 千克

      根据您的需要烘焙适量的面包。只需根据需要在控制面板上选择面包大小，便可烘焙出中等（750 克）或较大（1000 克）规格的面包。

      长达 13 小时的延时器，每天都是新鲜烘焙的面包将您唤醒

      长达 13 小时的延时器，每天都是新鲜烘焙的面包将您唤醒

      每天早晨都可以享受令人无法抗拒的新鲜热面包的味道 – 体验真正的款待，开始美好的一天！只需在前一天晚上设置延时器，面包机便可在您睡觉期间为您制作和烘焙面包，让您醒来后随时都可享用新鲜美味的面包。

      “添加”指示灯，适合制作具有附加原料的特色面包

      “添加”指示灯，适合制作具有附加原料的特色面包

      在混合阶段，面包机会发出“蜂鸣”音，提醒您将其他特殊原料添加至特色面包中（如果需要）。

      人性化设计，静音 (< 65 dbA) 且体积小巧

      人性化设计，静音 (< 65 dbA) 且体积小巧

      该面包机采用非常人性化的设计，静音 (65 dbA) 操作。小巧的设计，可与所有现代厨房融为一体。

      随附酸奶容器

      随附酸奶容器

      使用专用酸奶程序享用自制酸奶。随附酸奶容器。配有盖子，存放更方便。

      舒适的控制面板位置，适合所有用户

      舒适的控制面板位置，适合所有用户

      随附方便的食品制作手册

      随附方便的食品制作手册

      您可以通过视窗观看面包膨发并变成褐色的过程

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      可分离式盖子，清洁容易

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      技术规格

      • 包含附件

        烘烤罐
        最大 1 千克
        量杯
        量匙
        叶片
        带盖的酸奶容器

      • 设计规格

        颜色
        星白

      • 普通参数

        添加原料信号
        面包大小
        750 克、1 千克
        烘烤程度
        3
        冷却外壁
        面团程序
        意大利面、普通面团（比萨、小甜饼、硬面包圈等）
        延时器小时数
        13
        果酱程序
        LCD 液晶显示屏
        叶片数
        1
        程序数
        12
        防滑底座
        单触式操作
        快速程序
        美味食谱
        保温时长
        1 小时
        酸奶程序

      • 材料

        烘烤罐
        铝合金
        主体
        PP 塑料
        搅拌叶片
        铝合金

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