飞利浦面包机具有 14 种易于使用的预设程序，可精致烘焙各种面包，从口味丰富、令人满意的全麦面包到无麸质的法式甜品，应有尽有。其还可制作香菜籽黑麦面包、复活节面包等特色面包、美味的意大利面面团、甚至果酱。无论烘焙什么，您都会轻松获得美味食品，因为预设程序会处理温度和时间，以便获得优选精致结果。如果时间比较急，您可以使用快速程序加速烘焙，甚至还可以使用程序，仅需 1 小时便可完成烘焙。
得益于先进的温控系统，飞利浦 VIVA 面包机可按您喜爱的口味来烹饪面包，无论是松软、香甜，还是焦脆的面包皮，只需按下控制面板上的按钮即可轻松完成。
根据您的需要烘焙适量的面包。只需根据需要在控制面板上选择面包大小，便可烘焙出中等（750 克）或较大（1000 克）规格的面包。
每天早晨都可以享受令人无法抗拒的新鲜热面包的味道 – 体验真正的款待，开始美好的一天！只需在前一天晚上设置延时器，面包机便可在您睡觉期间为您制作和烘焙面包，让您醒来后随时都可享用新鲜美味的面包。
在混合阶段，面包机会发出“蜂鸣”音，提醒您将其他特殊原料添加至特色面包中（如果需要）。
该面包机采用非常人性化的设计，静音 (55 dbA) 操作，每天清晨伴随着新鲜面包的诱人香味醒来，静音。小巧的设计，可与所有现代厨房融为一体。
使用专用酸奶程序享用自制酸奶。随附酸奶容器。配有盖子，存放更方便。
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普通参数
材料