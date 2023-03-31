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转动旋钮，轻享美味
飞利浦新款空气炸锅 A1000 采用恒温和高速空气循环技术。您只需转动旋钮选定时间，即可轻松制作出多种风味的菜肴，尽享健康低脂“轻”美食。
热空气 360 度高速循环技术
3.5 升紧凑容量
白色
通过恒温控制系统，您可以设置长达 60 分钟的烹饪时间，而顶部面板上的丝网印刷食谱可帮您制作酥脆薯条、多汁鸡肉等美食。
单旋钮操作，在操控机器时无需弯腰。
飞利浦获得专利的海星型底座可生成 360 度热气旋，使热空气实现 360 度循环，让加热空气到达炸篮的各个角落，全方位包裹食物，从而实现更均匀的加热。
由飞利浦授权的外部实验室进行测试。将油炸薯条的脂肪含量与飞利浦空气炸锅炸薯条的脂肪含量进行比较
由飞利浦授权的外部实验室进行测试。测试了炸篮和炸锅与食物接触部分所用涂层的 BPA 含量，测试报告显示未检测到 BPA，BPA 指双酚 A。
由飞利浦授权的外部实验室进行测试。食品接触测试基于以下国家标准测试：GB 4806.7 - 2016、GB 4806.9 - 2016、GB 4806.10 - 2016、GB 4806.11 – 2016，有关食品接触部件的具体清单，请参阅说明手册。