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Viva Collection

电蒸锅

HD9120/00
  • 原来食物可以更加美味 原来食物可以更加美味 原来食物可以更加美味
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    Viva Collection 电蒸锅

    HD9120/00

    原来食物可以更加美味

    飞利浦电蒸锅的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，做出香喷喷的美食。您还可以使用加大号的蒸架来准备您最爱的汤水、炖品、粥和米饭等等。使用定时器，美味按时奉上！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥438.00
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    Viva Collection 电蒸锅

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    飞利浦电蒸锅的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，做出香喷喷的美食。您还可以使用加大号的蒸架来准备您最爱的汤水、炖品、粥和米饭等等。使用定时器，美味按时奉上！ 查看所有优势

    原来食物可以更加美味

    飞利浦电蒸锅的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，做出香喷喷的美食。您还可以使用加大号的蒸架来准备您最爱的汤水、炖品、粥和米饭等等。使用定时器，美味按时奉上！ 查看所有优势

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      原来食物可以更加美味

      具有风味增加器的电蒸锅

      • 9 升容量 900 瓦
      • 手动定时
      风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

      风味增加器借助香草和香料的可口芳香来增加食物的风味

      飞利浦电蒸锅独特的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。

      加大号蒸碗可用来煲汤、焖、煮饭等等

      加大号蒸碗可用来煲汤、焖、煮饭等等

      借助加大号蒸碗，您可以为您的家人准备多种美味的膳食。加大号蒸碗可以用来煲汤、焖炖、煮饭等等。

      60 分钟计时器

      60 分钟计时器

      60 分钟计时器可发出完成信号，并将自动断电。

      外部注水口

      外部注水口

      外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。

      可叠放蒸碗

      可叠放蒸碗

      可叠放蒸碗的存放占用空间更少。

      所有部件均可用洗碗机清洗

      所有部件均可用洗碗机清洗

      可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。

      电源线存储装置

      电源线存储装置

      电源线储藏格使厨房台面保持整洁

      可拆卸底部，便于蒸制大块食物

      想要蒸大件食材例如一整只鸡，或者想要蒸制的食物大到无法在单个蒸格内蒸？只需取下每个蒸篮底部的固定夹就可以创造更大的独立空间。剩下的就交给电蒸锅将帮您完成，不但彻底蒸熟，而且从上到下一样均匀。

      技术规格

      • 设计规格

        材料
        塑料
        颜色
        白色配合淡紫色

      • 包含附件

        加大号蒸碗
        2.5  升
        蛋架

      • 普通参数

        防滑底座
        开机指示灯
        隔热手柄
        水位计
        过热和干烧保护
        蒸碗数量
        3  件

      • 重量和尺寸

        产品净重
        2.3  千克
        产品尺寸（高 x 阔 x 深）
        364 x 450 x 228  毫米

      • 技术规格

        功率
        900  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        100  厘米
        容量（最大）
        2.5 / 2.6 / 3.5  升
        水箱容量
        1.1  升

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