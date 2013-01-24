如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦电蒸锅独特的风味增加器借助香草和香料的可口芳香，让食物更加美味，展现出蒸制食物的真正风味。只需将您喜欢的香草和香料加入增加器，其余的工作将由蒸汽来完成。香草和香料的特有芳香随着蒸汽的热量释放出来，与食物味道彻底融合，产生令人垂涎的美味。
借助加大号蒸碗，您可以为您的家人准备多种美味的膳食。加大号蒸碗可以用来煲汤、焖炖、煮饭等等。
60 分钟计时器可发出完成信号，并将自动断电。
外部注水口方便在使用时给蓄水槽加水。
可叠放蒸碗的存放占用空间更少。
可用洗碗机清洗的部件让清洁过程变得更加轻松。
电源线储藏格使厨房台面保持整洁
想要蒸大件食材例如一整只鸡，或者想要蒸制的食物大到无法在单个蒸格内蒸？只需取下每个蒸篮底部的固定夹就可以创造更大的独立空间。剩下的就交给电蒸锅将帮您完成，不但彻底蒸熟，而且从上到下一样均匀。
设计规格
包含附件
普通参数
重量和尺寸
技术规格