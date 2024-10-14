10 分钟即可享用完美的一餐

飞利浦 3000 系列空气炸锅 HD9362/20 延续飞利浦高速空气循环专利技术，可助您在 10 分钟内获得低脂、健康的美味。这款产品搭载 5.7 英寸宽的观察窗，不仅方便您在烹饪过程中注意食物的烹饪状态，还能为烹饪带来更多乐趣。4 升的容量足以满足家庭使用和朋友聚会之需，小巧紧凑的造型也使得这款产品便于存放。