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  • HD9362/20, KA_2024_HD9362_Standard Product Photo (RFT-PIM)_1x1_China
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3000 系列带观察窗 4 升空气炸锅模拟控制装置

HD9362/20

10 分钟即可享用完美的一餐

飞利浦 3000 系列空气炸锅 HD9362/20 延续飞利浦高速空气循环专利技术，可助您在 10 分钟内获得低脂、健康的美味。这款产品搭载 5.7 英寸宽的观察窗，不仅方便您在烹饪过程中注意食物的烹饪状态，还能为烹饪带来更多乐趣。4 升的容量足以满足家庭使用和朋友聚会之需，小巧紧凑的造型也使得这款产品便于存放。

查看所有优势

可视窗口，烹饪过程一目了然

10 分钟即可享用完美的一餐

  • 高速空气循环技术

  • 5.7 英寸宽的观察窗

  • 4 升容量，外形小巧

独特的全新海星型底座和宽大的立体浮动表面设计

飞利浦独特的全新海星型底座和宽大的立体浮动表面设计，可反射来自顶部的多方向热空气，并形成热空气循环，均匀烹制食物。

1500 瓦大功率，可实现快速加热

使用 1500 瓦大功率，只要开启空气炸锅，马上就会开始加热

炸制后可去除高达 90% 的脂肪*

飞利浦空气炸锅帮助您将喜爱的食物烹制到松脆程度，去除高达 90% 的脂肪。*

技术规格

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免责声明

  1. 由飞利浦授权的外部实验室进行测试。比较五花肉在使用飞利浦空气炸锅炸制前后的脂肪去除率

  2. 由飞利浦授权的外部实验室进行测试。测试了炸篮和炸锅与食物接触部分所用涂层的 BPA 含量，测试报告显示未检测到 BPA（BPA 指双酚 A）。

  3. 食品接触测试基于以下国家标准：GB 4806.5 - 2016；GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016。有关食品接触部件的详细信息，请参阅用户手册。