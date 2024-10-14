HD9362/20
10 分钟即可享用完美的一餐
飞利浦 3000 系列空气炸锅 HD9362/20 延续飞利浦高速空气循环专利技术，可助您在 10 分钟内获得低脂、健康的美味。这款产品搭载 5.7 英寸宽的观察窗，不仅方便您在烹饪过程中注意食物的烹饪状态，还能为烹饪带来更多乐趣。4 升的容量足以满足家庭使用和朋友聚会之需，小巧紧凑的造型也使得这款产品便于存放。
高速空气循环技术
5.7 英寸宽的观察窗
4 升容量，外形小巧
飞利浦独特的全新海星型底座和宽大的立体浮动表面设计，可反射来自顶部的多方向热空气，并形成热空气循环，均匀烹制食物。
使用 1500 瓦大功率，只要开启空气炸锅，马上就会开始加热
飞利浦空气炸锅帮助您将喜爱的食物烹制到松脆程度，去除高达 90% 的脂肪。*
由飞利浦授权的外部实验室进行测试。比较五花肉在使用飞利浦空气炸锅炸制前后的脂肪去除率
由飞利浦授权的外部实验室进行测试。测试了炸篮和炸锅与食物接触部分所用涂层的 BPA 含量，测试报告显示未检测到 BPA（BPA 指双酚 A）。
食品接触测试基于以下国家标准：GB 4806.5 - 2016；GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016。有关食品接触部件的详细信息，请参阅用户手册。