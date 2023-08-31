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  • 10分钟快享美味，可视不翻车
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3000 系列4 升可视机械式空气炸锅

HD9362/50

10分钟快享美味，可视不翻车

飞利浦3000系列新款空气炸锅HD9362/50，传承飞利浦360度高速立体热风技术，无需翻面，10分钟即可出锅花样美味，更赋予菜品健康低脂的烹饪效果。配置5.7英寸广角可视窗口，随时查看实时烹饪过程。4.0升容量设计，轻松满足家庭日常出餐及朋友小聚需求，小巧易收纳。

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5.7英寸广角可视窗，所见即所得

10分钟快享美味，可视不翻车

  • 360度高速立体热风技术

  • 5.7 英寸观察窗

  • 4 升容量，外形小巧

独特的旋风海星底盘设计, 打造360度高速立体热风

独特的旋风海星底盘设计，打造360度高速立体热风，强劲热能漩涡全方位包裹食材，高速热风实现均匀加热，解密快炸黑科技。

1500 瓦大功率，可实现快速加热

使用 1500 瓦大功率，只要开启空气炸锅，马上就会开始加热

轻油低脂,去脂率高达 84.2%*

热风全方位包裹食材，快速逼出油脂，实现无油煎炸，去脂率高达 90% *，提供轻油低脂、外酥里嫩的美味菜品，降脂率可达84.2%*

技术规格

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免责声明

  1. 由飞利浦授权的外部实验室进行测试。比较五花肉在使用飞利浦空气炸锅炸制前后的脂肪去除率

  2. 由飞利浦授权的外部实验室进行测试。测试了炸篮和炸锅与食物接触部分所用涂层的 BPA 含量，测试报告显示未检测到 BPA（BPA 指双酚 A）。

  3. 食品接触测试基于以下国家标准：GB 4806.5 - 2016；GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016。有关食品接触部件的详细信息，请参阅用户手册。