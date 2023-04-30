HD9374/20
百变滋味，挥手即来
飞利浦3000系列新款空气炸锅HD9374/20，传承飞利浦360度高速立体热风技术，中途无需翻面即可快速出锅花样美味，更赋予菜品健康低脂的烹饪效果。新颖配置挥手唤醒灯，搭配可视窗口，挥手即可查看实时烹饪过程。4.0升容量设计，轻松满足家庭日常出餐及朋友小聚需求。
挥手感应炉灯
4 升容量
白色
全新升级飞利浦海星底盘，升级立体浮面，可充分反射来自顶部的多方向热空气，并形成热空气循环，均匀烹饪食物。
1500 瓦大功率，实现快速加热。
飞利浦360°高速立体热风循环技术利用热空气将您喜爱的食物烹饪得美味可口，同时还可将脂肪量降低达89%。*
数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。
第三方实验室对本产品炸篮和炸锅接触食品部分所用涂层进行BPA含量检测，检测报告显示BPA未检出，BPA指双酚A。
食品接触测试基于以下国家标准测试所得：GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016，具体食品接触部件清单请见说明书。