广域多能，烹饪百味

飞利浦新款空气炸锅HD9455/80，配置宽广温域，烹饪温度可在40-200℃之间自如选择，实现更多的烹饪方式，打造更多美味菜肴，成就厨房主力输出。传承飞利浦360度高速立体热风技术，中途无需翻面即可快速出锅花样美味，更赋予菜品健康低脂的烹饪效果。搭配大尺寸可视窗口，实时掌握烹饪过程。5.0升容量设计，轻松满足全家需求。