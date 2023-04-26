HD9455/80
广域多能，烹饪百味
飞利浦新款空气炸锅HD9455/80，配置宽广温域，烹饪温度可在40-200℃之间自如选择，实现更多的烹饪方式，打造更多美味菜肴，成就厨房主力输出。传承飞利浦360度高速立体热风技术，中途无需翻面即可快速出锅花样美味，更赋予菜品健康低脂的烹饪效果。搭配大尺寸可视窗口，实时掌握烹饪过程。5.0升容量设计，轻松满足全家需求。
40-200℃宽广温域
5 升容量
暗夜黑
全新升级飞利浦海星底盘，升级立体浮面，可充分反射来自顶部的多方向热空气，并形成热空气循环，均匀烹饪食物。
1700 瓦大功率，空气炸锅开机后，可实现快速加热，能够快速让食物表面变得酥脆，有助于锁住食材内部水分，让食材更加可口。
飞利浦空气炸锅利用热空气将您喜爱的食物烹饪得外酥里嫩，同时可将脂肪含量降低达 89%。**
数据来源于飞利浦实验室，将深度油炸锅炸制薯条的油脂含量与飞利浦空气炸锅烹制薯条的油脂含量做对比。
第三方实验室对本产品炸篮和炸锅接触食品部分所用涂层进行BPA含量检测，检测报告显示BPA未检出，BPA指双酚A。
食品接触测试基于以下国家标准测试所得：GB 4806.7 - 2016；GB 4806.9 - 2016；GB 4806.10 - 2016；GB 4806.11 – 2016，具体食品接触部件清单请见说明书。