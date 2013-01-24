脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
借助飞利浦TurboStar 技术，您可以用少量的油煎炸食物，制作受热均匀的美味菜肴。无需进行预热，全新小巧设计，但仍然能够烹饪大量食物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
脂肪量最多可降低 80% 的美味油炸食物*
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得益于飞利浦 TurboStar 高速空气循环技术，所有食物都会持久、循环地受热，确保通体熟透。食物煎炸均匀，无需翻滚 - 即使堆积的食物也是如此。除了加热气流外，来自上方的强劲直接热流可令食物快速变脆，呈现美味的金黄色效果。“外脆里嫩”
飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序系免费提供，其中汇集了各种美味食谱和简单易懂的分步烹饪说明。制作快餐、健康零食或特别时刻的佳肴，焕发无限美食灵感。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅可立即使用。整个烹饪过程非常快速，表现出众，非常适合日常使用。
全新 Airfryer 空气炸锅以小巧设计为理念（体积减小 20%），但仍然能够烹饪大量食物（800 克）。小巧尺寸，融入橱柜摆设，为全家制作美味食物。体贴的尺寸设计，适合日常使用，让制作一切美食成为可能。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮包括可分离式不粘网格，令清洁变得轻松、快速。可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁非常方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 高速空气循环技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家远离油烟味，保持健康家居环境。
可分离式不粘涂层抽屉和食物炸篮可用洗碗机清洗，清洁十分方便。与普通电炸锅相比，采用 TurboStar 技术的飞利浦 Airfryer 空气炸锅可让您及您的家中远离油烟气味，保持健康家居环境。
飞利浦 Airfryer 空气炸锅创新的 TurboStar 循环技术不仅适合煎炸，也可以让您烧烤、烘焙和炒制您喜爱的菜肴，一站式解决方案为您制作全部美食。
飞利浦 TurboStar 可产生快速、热空气，可以少油甚至无油地烹饪您的食物。飞利浦 Airfryer 空气炸锅比传统电炸锅产生的气味少，在日常使用中易于清洁，既健康又经济！
飞利浦全新的通用 EasyClick 手柄可帮助您混搭适合的烹饪附件，在制作日常关键佳肴时获得烹饪效果。此外，使用后存放方便。
创新的飞利浦 TurboStar 技术可使热空气在整个炸篮中快速旋转，令热量分布均匀，从而使食物煎炸均匀度增加 50%*。即使食物堆积，也无需翻转。此外，上方直供的强劲热气可使食物快速变脆。
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