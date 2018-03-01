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健康煎炸方法
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气煎炸您喜爱的食物，只需少量油或不用油。全新 Twin TurboStar双层高速空气循环技术旨在去除食物中的油脂，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。
双层高速空气循环技术
+ 双层烤架
黑色、1.4 千克
+ 双层架附件
去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅是一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅，可分离和收集多余脂肪。增添风味，减少油脂，享受外酥里嫩的美味食物。
没错，借助全新 Airfryer 空气炸锅 XXL，您可以烹饪家庭份量美食。其具有全尺寸容量，可以轻松烹饪份量更多、更美味的菜肴。您可以烹制整只鸡甚至多达 1.4 千克的炸薯条，让饥肠辘辘的家人或朋友胃口大开，心满意足。7.3 升大容量炸锅，可烹制多达 6 份美食。
凭借便利的保温模式，您可以在准备妥当时尽享美食。该模式可将食物保持在适宜温度下长达 30 分钟。
就鸡肉和猪肉的脂肪量与重油电炸锅和煎锅相比
与传统烤箱烤制的炸薯条和鸡腿相比
与具有平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比