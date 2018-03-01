健康煎炸方法

飞利浦 Airfryer 空气炸锅 XXL 利用热空气煎炸您喜爱的食物，只需少量油或不用油。全新 Twin TurboStar双层高速空气循环技术旨在去除食物中的油脂，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。