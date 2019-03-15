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健康的煎炸方法*
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。
空气炸锅
时尚黑
容量：0.8 千克
去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅是一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅，可分离和收集多余脂肪。增添风味，减少油脂，享受外酥里嫩的美味食物。
数字界面操作简单，具有预设烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条、肉、鱼和鸡腿。QuickControl 旋钮可以设置温度和烹饪时间。
Airfryer 空气炸锅无需很大空间。全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅比以往还要小巧 20％*，但烹饪的食物量依旧不变。也就是 0.8 千克的油炸食物，多达 4 份。因此，您可以轻松将它放在厨房台面，每天都能使用。
与飞利浦 Viva 系列 Airfryer 空气炸锅对比，总容量可容纳 800 克炸薯条
就鸡肉和猪肉的脂肪量与重油电炸锅和煎锅相比
与传统烤箱烤制的炸薯条和鸡腿相比
与具有平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比