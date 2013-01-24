健康的煎炸方法*
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
健康的煎炸方法*
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势
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飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势
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健康的煎炸方法*
飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势
去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅是一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅，可分离和收集多余脂肪。增添风味，减少油脂，享受外焦里嫩的美味食物。
数字界面操作简单，具有预设烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条、肉、鱼和鸡腿。QuickControl 旋钮可以设置温度和烹饪时间。
Airfryer 空气炸锅无需很大空间。全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅比以往还要小巧 20％*，但烹饪的食物量依旧不变。也就是 0.8 千克的油炸食物，多达 4 份。因此，您可以轻松将它放在厨房台面，每天都能使用。
飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆，美味可口*。享受更健康的美味点心和外酥里嫩的美味食物
使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅，烹饪速度比以往更快、更方便。得益于我们的快速加热和高速空气循环技术，烹饪食物的速度比烤箱快 1.5 倍。很棒的一点是您无需预热 Airfryer 空气炸锅。将其打开后便可以开始烹饪。
您可以用 Airfryer 空气炸锅制作上百种美味菜肴。煎炒、烘烤、烧烤、烘焙乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星底盘设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。
Airfryer 空气炸锅利用热空气制作您喜爱的食物，只需用少量油或不添加油，因此您可以在煎炸食物的同时减少高达 90% 的脂肪量*。只需较少的脂肪量即可让您享用到如油炸般美味、松脆的食物。
Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。炸篮和带不粘涂层的可分离式抽屉均可用洗碗机清洗，让您清洁无忧。
从快速健康的小吃到家庭美食，我们免费的食谱手册提供了超过 30 种来自专业厨师的美味妙招和简易操作说明。我们的飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序可为您提供丰富的技巧、教程和简易食谱。
普通参数
包含附件
设计和外观
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理
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