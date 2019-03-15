健康的煎炸方法*

飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在去除食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。