Rapid CombiAir 360度变速热风循环打造更多烹饪可能性

味觉享受：畅想一下，总是按照您的喜好烹制美食，同时还有大量新食谱供您尽情探索、尝试和品味。Rapid CombiAir 技术可让您美梦成真！Airfryer Combi 搭配飞利浦智慧家应用程序，可实现自动调节烹饪时间、温度和风速。选择低风速模式可低温慢煮牛排、慢速烹饪炖菜和炖肉。高风速、低风速和动态风速烹饪模式可确保您的食物始终按照您的喜好进行烹制，里嫩外香、美味如一。