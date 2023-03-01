7000 系列 空气料理锅
您的首选烹饪伙伴：Airfryer 空气炸锅 + 飞利浦智慧家APP
操作全程简捷、明了，确保烹饪出美味佳肴！ 飞利浦智慧家应用程序可连接至 Airfryer Combi，不仅省时，还可提供烹饪灵感与完美指引。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
您的首选烹饪伙伴：Airfryer 空气炸锅 + 飞利浦智慧家APP
烹饪品质可靠，助您制作喜爱的美食
- Rapid CombiAir 360度变速热风循环
- 专业测温探针
- 22种烹饪功能
- 智联飞利浦智慧家APP
- 自动烹饪
飞利浦智慧家应用程序为品种更丰富的健康菜肴提供烹饪指导
烹饪指导：将 Airfryer Combi 连接至 飞利浦智慧家应用程序，即可轻松制作美味佳肴。飞利浦智慧家可向您呈现世界各地的美味、精选健康食谱，启发您的美食灵感。通过逐步指导和精确设置，美食重现简单易行，并且还支持上传自制食谱！
Rapid CombiAir 360度变速热风循环打造更多烹饪可能性
味觉享受：畅想一下，总是按照您的喜好烹制美食，同时还有大量新食谱供您尽情探索、尝试和品味。Rapid CombiAir 技术可让您美梦成真！Airfryer Combi 搭配飞利浦智慧家应用程序，可实现自动调节烹饪时间、温度和风速。选择低风速模式可低温慢煮牛排、慢速烹饪炖菜和炖肉。高风速、低风速和动态风速烹饪模式可确保您的食物始终按照您的喜好进行烹制，里嫩外香、美味如一。
自动烹饪程序为您提供烹饪指导，让您的烹饪达到最佳效果
全程指导：飞利浦全新自动烹饪程序可为忙碌的您减轻烹饪压力，确保您在烹饪过程中始终得到全程指导，从而获得良好效果。您只需选择食材并确定用量，剩下的就交给 Airfryer Combi 吧。
专业测温探针助您轻松自如地烹饪自己喜爱的食物
添加个人风格：按照您的喜好烹饪牛排和其他高蛋白食物，给予恰到好处的火候，无论是一分熟还是七分熟，精准打造您最喜爱的口感。*专业测温探针让一切尽在您的掌握之中。
快速清洁功能，可全面清洁，还可放心用洗碗机清洗
领先的快速清洁功能：不仅让烹饪本身更简单，甚至还通过全新设计改进了清洁工作。创新设计使 Airfryer Combi 的内部清洁比市面上任何其他空气炸锅都更简单，而且所有部件都可放心用洗碗机清洗。
采用热空气烹饪健康菜肴，无需用油
健康品质，令人放心：按照您的喜好烹饪菜肴，同时还可将脂肪添加量减少高达 99%***。Airfryer Combi 使用热空气烹饪您喜爱的健康菜肴，无需用油，也可让您尽享美味。
XXL 容量，居家生活和大量烹饪的理想选择
用更少的时间制做更多美食：2 千克/8.3 升的 XXL 容量让批量烹饪或制作 7 人份以上的菜肴比以往更加简单方便，这也是飞利浦 Airfryer 空气炸锅至今为止的最大容量。
多种烹饪功能，实现更多美食创造
不再止步煎炸——放手自信烹饪！炸、烧烤、炙烤、烘焙、煲煮、低温慢煮、慢炖、烘烤、风干、解冻、发酵…22种烹饪功能解锁更多美味可能！
直观的显示屏让您首次使用即可轻松上手
流线型设计和直观的显示屏：这让 Airfryer 空气炸锅在您厨房中显得美观大方，也让您在首次使用时即可轻松上手
烹饪速度提高 40%，节能效率高达 70%**
生活与环境保护都能受益：与使用烤箱相比，使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅的节能效率高达 70%，烹饪速度可提高 40%**。
通过连接 飞利浦智慧家应用程序了解您的喜好
了解您的喜好：您使用 Airfryer Combi 的次数越多，飞利浦智慧家应用程序就越能了解如何提升您的烹饪体验，并能根据您的喜好推荐食谱。
技术规格
-
原产地
- 产地
-
中国
-
技术规格
- 功率
-
2000
W
- 电线长度
-
1
m
- 即时启动/无需预热
-
是
- 接口
-
数字
- 保温按钮
-
是
- 预设按钮
-
是
- TFT 屏幕
-
是
-
重量和尺寸
- 产品重量
-
9.4
kg
- 产品尺寸（宽 x 高 x 深）
-
335 x 351 x 443 毫米
-
普通参数
- 可调控热力
-
是
- 电源指示灯
-
是
- 自动关闭
-
是
- 隔热手柄
-
是
- 可放心用洗碗机清洗
-
是
- 温度指示灯
-
是
- 温度控制
-
是
- 预设烹饪功能
-
是
- 隔热外壳
-
是
- 产品功能
-
-
自动关闭
-
外壁不烫手
-
清洁方便：可放心用洗碗机清洗
-
开/关按键
-
温度控制
-
快速清洁
-
Rapid CombiAir 技术
-
数字触摸屏
-
时间控制
-
无预热（瞬时接通）
-
支持 Wi-Fi 连接
-
应用程序上的食谱
- 集成式开/关按键
-
是
- 技术
-
高速空气循环技术
- 开/关按键
-
是
- 时间控制
-
是
- 不粘涂层
-
是
- 专利高速空气循环技术
-
是
- 舒适的把手
-
是
- 烹饪方法
-
-
煎炸
-
烘焙
-
烧烤
-
烤制
-
烧/煮
-
炒
-
嫩煎
-
冷冻食材直接加热
-
再加热
-
解冻
-
保温
-
脱水（风干）
-
烘烤（早餐）
-
炖
-
发酵
-
焖
-
慢炖（煮）
-
焖炖
-
低温慢煮
-
变速烘焙
-
变速烘烤
-
变速炙烤
- 快速清洁
-
是
- 无 BPA 内涂层
-
是
-
设计和外观
- 颜色
-
黑色
- 机身材料
-
塑料
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
- 2 年保修
-
是
-
可持续性
- 包装
-
>90% 可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
- 精确度：+/- 1°C，实现完美核心温度。
- *与使用 A 级烤箱相比，烹饪一块鸡肉（AF 设置 160C，无预热）或一块三文鱼片（200C，无预热）的能源成本。平均百分比基于产品 HD9280、HD9650、HD9270、HD9285、HD9252、HD9200、HD9255、HD9880 的内部实验室测量结果。
- **1 千克新鲜薯条只需加入 1 勺食油，即可达到传统方式中使用 2 升食用油的油炸效果。
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