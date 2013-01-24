仿生学原理，采用活性蛋白酶，可全天候中和化学物质

双动力 HESAMax 滤芯包含 2 种 HESA 材料，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生白色微珠含有活性蛋白酶，这是一种模拟人体对甲醛的反应的仿生技术。这会从空气中吸收甲醛，将其分解并安全地锁在滤芯中。黑色去异味微珠还能有效吸收难闻气味。因此，该滤芯可全天候中和甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*。