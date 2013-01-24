主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

HESAMax Cartridge

车载空气净化器滤芯

HESA60PTCX1
  • 确保不会吸入车内的化学物质 确保不会吸入车内的化学物质 确保不会吸入车内的化学物质
    -{discount-value}

    HESAMax Cartridge 车载空气净化器滤芯

    HESA60PTCX1

    确保不会吸入车内的化学物质

    双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势

    HESAMax Cartridge 车载空气净化器滤芯

    确保不会吸入车内的化学物质

    双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势

    确保不会吸入车内的化学物质

    双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势

    HESAMax Cartridge 车载空气净化器滤芯

    确保不会吸入车内的化学物质

    双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势

    相似产品

    See all car-air-purifier

      确保不会吸入车内的化学物质

      双重电力 HESAMax 可全天候净化空气

      • 仿生科技，24 小时去除有害气体
      • 30 倍吸附力
      HESAMax 技术可靶向去除有害化学物质

      HESAMax 技术可靶向去除有害化学物质

      HESAMax 技术专门针对车内的有害气体和异味进行吸附和净化。HESAMax 魔方中使用了出色的材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 魔方经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。

      仿生学原理，采用活性蛋白酶，可全天候中和化学物质

      仿生学原理，采用活性蛋白酶，可全天候中和化学物质

      双动力 HESAMax 滤芯包含 2 种 HESA 材料，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生白色微珠含有活性蛋白酶，这是一种模拟人体对甲醛的反应的仿生技术。这会从空气中吸收甲醛，将其分解并安全地锁在滤芯中。黑色去异味微珠还能有效吸收难闻气味。因此，该滤芯可全天候中和甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*。

      甲醛吸附力比炭包高出 30 倍

      甲醛吸附力比炭包高出 30 倍

      与其他净化设备常用的碳包相比，双动力 HESAMax 的容量更大，甲醛吸收能力高出 30 倍*。这意味着该滤芯的使用寿命比标准碳包长得多。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        HESA60
        过滤网型号
        替换滤芯
        过滤网技术
        HESAMax
        滤网使用寿命
        建议 12 个月

      • 性能

        过滤甲苯
        过滤甲醛
        过滤总挥发性有机物，异味
        过滤氨气

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        68 x 57 x 57 毫米
        包装盒重量（含产品）（克）
        25
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        63 x 55 x 51 毫米
        产品重量
        55

      • 市场规格

        使用效果
        健康的车内空气
        产品亮点
        HESAMax 滤芯

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        HESA60PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330164
        订购代码（中国）GOC
        33016430

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 第三方实验室根据 QB/T2761-2006 标准，在无主动气流的情况下，对 HESA 材料的 24 小时有害气体去除率进行了测试。吸附力与重量相同的普通活性碳材料相比较。在内部测试实验室进行基准测试。