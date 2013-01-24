确保不会吸入车内的化学物质
双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势
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双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势
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确保不会吸入车内的化学物质
双重电力 HESAMax 滤芯可有效去除甲醛、甲苯、总挥发性有机物、异味和空气中的废气。其 HESA 技术在设备关闭时也起作用，因此可全天候去除化学物质和异味。 查看所有优势
HESAMax 技术专门针对车内的有害气体和异味进行吸附和净化。HESAMax 魔方中使用了出色的材料，即使是很小的分子化学物质，也可以很高效地进行中和。这款先进的 HESAMax 魔方经测试符合工业标准，事实证明，它可以更好地去除甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物（及新车内的难闻气味）。因此，当您驾车时，您和家人会呼吸到更健康的空气。
双动力 HESAMax 滤芯包含 2 种 HESA 材料，即使在设备关闭时，也可 24 小时清除化学物质和异味。仿生白色微珠含有活性蛋白酶，这是一种模拟人体对甲醛的反应的仿生技术。这会从空气中吸收甲醛，将其分解并安全地锁在滤芯中。黑色去异味微珠还能有效吸收难闻气味。因此，该滤芯可全天候中和甲醛和异味（甲苯、总挥发性有机化合物和氨气）*。
与其他净化设备常用的碳包相比，双动力 HESAMax 的容量更大，甲醛吸收能力高出 30 倍*。这意味着该滤芯的使用寿命比标准碳包长得多。
产品描述
性能
重量和尺寸
市场规格
物流信息