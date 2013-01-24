200 瓦红外卤素灯

改进后的飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪 HP3621 可照射面积达 20 x 30 厘米的区域（例如肩膀、肘部、小腿或脖颈等部位），有效缓解疼痛。InfraCare 红外线治疗仪采用了创新的红外卤素灯技术。经过改进的特制光学设备、过滤器和功能强大的 200 瓦红外卤素灯可提供有效的集中照射效果，因为红外线热量在照射面积上的分布更加均匀。