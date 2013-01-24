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红外线缓解肌肉疼痛

HP3621/02
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    红外线缓解肌肉疼痛

    HP3621/02

    有效缓解疼痛

    飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪可有效缓解肌肉与关节疼痛。200 瓦红外线温度舒适地穿透至皮肤深层，增进血液循环的同时，能够集中照射面积达 20x30 厘米的区域。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00
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    有效缓解疼痛

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      有效缓解疼痛

      深层渗透的红外线热力

      • 200 瓦
      • 集中部位照射
      深层渗透的红外线热力

      深层渗透的红外线热力

      经实验证明，红外线能够有效舒缓肌肉酸痛和关节僵硬所造成的痛楚。红外线所产生的舒适热力能够穿透至皮肤深层，促进血液循环并舒缓肌肉。随着肌肉的舒缓，肌肉自然放松。由于能够改善组织的韧性，因此热力也能缓解肌肉僵硬，改善关节的灵活性。

      200 瓦红外卤素灯

      200 瓦红外卤素灯

      改进后的飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪 HP3621 可照射面积达 20 x 30 厘米的区域（例如肩膀、肘部、小腿或脖颈等部位），有效缓解疼痛。InfraCare 红外线治疗仪采用了创新的红外卤素灯技术。经过改进的特制光学设备、过滤器和功能强大的 200 瓦红外卤素灯可提供有效的集中照射效果，因为红外线热量在照射面积上的分布更加均匀。

      可调节角度

      可调节角度

      可以轻易地调节红外线灯的倾斜度，最多可达 40 度。

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        200  瓦
        电压
        110 或 220 或 230  伏
        频率
        50/60  赫兹
        灯具寿命
        500  小时
        电线长度
        2  厘米
        绝缘
        II 级标准（双倍隔离）

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        20x30.9x17.2（宽x高x厚）  厘米
        产品重量
        1.4  千克
        包装盒尺寸
        28x38.6x24.5（宽x高x厚）  厘米
        包装盒重量
        1.8  千克
        小包装盒中的彩盒数
        3  件
        小包装盒尺寸
        29x40.4x74.5（宽x高x厚）  厘米
        小包装盒重量
        5.4  千克
        欧洲托盘数量
        60  件

      • 物流数据

        CTV 码
        884362102000
        原产地
        德国

      • 安全

        通过 IEC 认证
        符合 IEC 60601 和 60335

      • 易于使用

        可调节
        0-40 度（向后）
        软质把手
        易于运输与放置
        开/关按键

      • 医疗器械

        有益健康
        通过医疗器械指令认证

      • 有效缓解疼痛

        深层渗透的热力
        均衡的温度分布
        如今，不止 3 倍舒适的温暖

      • 集中照射

        照射面积
        20x30  厘米
        红外线卤素灯
        200  瓦

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