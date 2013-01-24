有效缓解疼痛
飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪可有效缓解肌肉与关节疼痛。200 瓦红外线温度舒适地穿透至皮肤深层，增进血液循环的同时，能够集中照射面积达 20x30 厘米的区域。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
有效缓解疼痛
飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪可有效缓解肌肉与关节疼痛。200 瓦红外线温度舒适地穿透至皮肤深层，增进血液循环的同时，能够集中照射面积达 20x30 厘米的区域。 查看所有优势
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飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪可有效缓解肌肉与关节疼痛。200 瓦红外线温度舒适地穿透至皮肤深层，增进血液循环的同时，能够集中照射面积达 20x30 厘米的区域。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
有效缓解疼痛
飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪可有效缓解肌肉与关节疼痛。200 瓦红外线温度舒适地穿透至皮肤深层，增进血液循环的同时，能够集中照射面积达 20x30 厘米的区域。 查看所有优势
经实验证明，红外线能够有效舒缓肌肉酸痛和关节僵硬所造成的痛楚。红外线所产生的舒适热力能够穿透至皮肤深层，促进血液循环并舒缓肌肉。随着肌肉的舒缓，肌肉自然放松。由于能够改善组织的韧性，因此热力也能缓解肌肉僵硬，改善关节的灵活性。
改进后的飞利浦 InfraCare 红外线治疗仪 HP3621 可照射面积达 20 x 30 厘米的区域（例如肩膀、肘部、小腿或脖颈等部位），有效缓解疼痛。InfraCare 红外线治疗仪采用了创新的红外卤素灯技术。经过改进的特制光学设备、过滤器和功能强大的 200 瓦红外卤素灯可提供有效的集中照射效果，因为红外线热量在照射面积上的分布更加均匀。
可以轻易地调节红外线灯的倾斜度，最多可达 40 度。
技术规格
重量和尺寸
物流数据
安全
易于使用
医疗器械
有效缓解疼痛
集中照射