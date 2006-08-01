随时随地打造专业美发效果
这款直发器使女性在旅途中也能获得专业水准的直发效果。SalonStraight Want2Move 具有可折叠设计，只需 30 秒即可完成加热，因此无论何时何地，您都可以直接开始造型。随附隔热旅行软袋。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时随地打造专业美发效果
这款直发器使女性在旅途中也能获得专业水准的直发效果。SalonStraight Want2Move 具有可折叠设计，只需 30 秒即可完成加热，因此无论何时何地，您都可以直接开始造型。随附隔热旅行软袋。
随时随地打造专业美发效果
这款直发器使女性在旅途中也能获得专业水准的直发效果。SalonStraight Want2Move 具有可折叠设计，只需 30 秒即可完成加热，因此无论何时何地，您都可以直接开始造型。随附隔热旅行软袋。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时随地打造专业美发效果
这款直发器使女性在旅途中也能获得专业水准的直发效果。SalonStraight Want2Move 具有可折叠设计，只需 30 秒即可完成加热，因此无论何时何地，您都可以直接开始造型。随附隔热旅行软袋。
陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
该美发造型器采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻巧、便于携带，可存放在任何位置。
无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。
隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。
随时检查头发造型是否仍然完好.
彩盒重量和尺寸
托盘
小包装盒重量和尺寸
联保
技术规格
小包装盒重量和尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。