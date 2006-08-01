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直发器

HP4625/00
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    直发器

    HP4625/00

    随时随地打造专业美发效果

    这款直发器使女性在旅途中也能获得专业水准的直发效果。SalonStraight Want2Move 具有可折叠设计，只需 30 秒即可完成加热，因此无论何时何地，您都可以直接开始造型。随附隔热旅行软袋。

    官方建议零售价: ￥333.00

    直发器

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      双电压选择，方便全球使用

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      隔热收藏袋

      隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

      手提化妆镜

      随时检查头发造型是否仍然完好.

      技术规格

      • 彩盒重量和尺寸

        净产品尺寸（不含附件）
        300（长）x 45（宽）x 50（高） mm
        电压
        ~100-240 V
        电线长度
        1.8 m
        颜色/表面
        包装盒尺寸
        225(200)（长）x 70(62)（宽）x 240（高） mm
        净产品重量（含附件）
        400 g
        彩盒容量
        3490 cm³
        彩盒重量（含产品）
        590 g
        美发造型器外壳材料
        PET
        美发造型器功率
        17 V
        直流输入频率（美发造型器）
        50/60 Hz

      • 托盘

        层数
        7
        数量
        280
        托盘尺寸
        1200 x 800 mm
        每一层的小包装盒数
        5

      • 小包装盒重量和尺寸

        EAN F-box
        原产地
        中国
        小包装盒中的彩盒数
        8

      • 联保

        CTV 码
        8844-625-00
        替换

      • 技术规格

        面部修剪器电压
        1.5 DC V
        面部修剪器功率
        0.45 W

      • 小包装盒重量和尺寸

        尺寸
        466（长）x 313（宽）x 258（高） mm
        重量
        5100 g

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