让头发闪亮起来！
挖掘秀发的亮丽潜质。使用飞利浦 SalonStraight Active Ion 活性负离子电吹风，秀发的亮泽和顺滑将得到最佳体现。负离子养护、陶瓷涂层夹板和专业造型温度定能给您带来一头靓丽的直发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
这些超宽直发夹板转为又长又密的头发设计，加大的板宽使得每次可以拉直更多头发，并能缩短所需的时间。
简便实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
本直发器具有一个简易锁扣装置，位于直发器底部。它可让直发器的存储更加方便、快捷，有效防止直发器意外损坏。
技术规格
联保
发质类型