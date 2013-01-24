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直发器

HP4638/00
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    直发器

    HP4638/00

    让头发闪亮起来！

    挖掘秀发的亮丽潜质。使用飞利浦 SalonStraight Active Ion 活性负离子电吹风，秀发的亮泽和顺滑将得到最佳体现。负离子养护、陶瓷涂层夹板和专业造型温度定能给您带来一头靓丽的直发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥252.00
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      让头发闪亮起来！

      SalonStraight Active Ion

      • 180°C
      • 陶瓷
      • 加强型负离子
      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

      180°C 造型温度带来靓丽造型

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      此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      超宽夹板，让浓密头发或长发的造型效果更佳

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      这些超宽直发夹板转为又长又密的头发设计，加大的板宽使得每次可以拉直更多头发，并能缩短所需的时间。

      绕线装置，防止电源线缠结

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      简便实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      简易锁扣装置，存储更方便

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      本直发器具有一个简易锁扣装置，位于直发器底部。它可让直发器的存储更加方便、快捷，有效防止直发器意外损坏。

      双电压选择，方便全球使用

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      开/关指示灯

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      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        110-127/220-240  伏
        电线长度
        1.8  米
        美发造型器外壳材料
        PET
        颜色/表面
        黑色
        功率
        29-32  瓦

      • 联保

        替换

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 卷发
        • 波浪卷
        美发效果
        直发
        适合脆弱发质
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        头发厚度
        • 较厚
        • 较薄

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