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Salon Airstylist Control

吹风造型梳

HP4653/01
  • 随心所欲，塑造真我 随心所欲，塑造真我 随心所欲，塑造真我
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    Salon Airstylist Control 吹风造型梳

    HP4653/01

    随心所欲，塑造真我

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    官方建议零售价: ￥249.00

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      技术规格

      • 技术规格

        功率
        400 W
        电压
        220-240~ V
        电线长度
        200 m
        颜色/表面
        银色/金属灰色
        频率
        50-60 Hz
        美发造型器外壳材料
        ABS

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        475x258x220 mm
        小包装盒重量
        500 g

      • 重量和尺寸

        净产品尺寸（不含附件）
        475x258x220 mm
        包装盒尺寸
        230x60x200 mm
        层数
        8
        数量
        1200x800x1904
        伸缩齿卷发梳
        带来顺畅的波浪卷发和小卷发
        小包装盒中的彩盒数
        8
        彩盒重量（含产品）
        580 g
        每层的纸板数
        384

      • 物流信息

        12NC code
        884465301000
        EAN F-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
        原产地
        PRC
        EAN A-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc

      • 联保

        替换
        净产品重量（含附件）
        420 g
        彩盒容量
        2760 cm³
        小包装盒容量
        26961 cm³

      • 功能

        两档热力选择
        塑造真我
        400 瓦
        使用快速轻松
        三个附件
        轻松塑造满意形象

      • 附件

        强力发梳
        制作蓬松的发卷
        混合毛刷
        倍添丰盈亮泽

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