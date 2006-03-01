Salon Airstylist Control
吹风造型梳 HP4653/01
Salon Airstylist Control 吹风造型梳 HP4653/01
随心所欲，塑造真我
您今天想要什么造型？ Salon Airstylist Essential 具有三种功能各异的造型附件和400 瓦功率，给您丰富的想象空间，展现变幻造型。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥249.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Salon Airstylist Control 吹风造型梳
随心所欲，塑造真我
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随心所欲，塑造真我
Salon Airstylist Control
技术规格
-
技术规格
- 功率
-
400 W
- 电压
-
220-240~ V
- 电线长度
-
200 m
- 颜色/表面
-
银色/金属灰色
- 频率
-
50-60 Hz
- 美发造型器外壳材料
-
ABS
-
重量和尺寸
- 小包装盒尺寸
-
475x258x220 mm
- 小包装盒重量
-
500 g
-
重量和尺寸
- 净产品尺寸（不含附件）
-
475x258x220 mm
- 包装盒尺寸
-
230x60x200 mm
- 层数
-
8
- 数量
-
1200x800x1904
- 伸缩齿卷发梳
-
带来顺畅的波浪卷发和小卷发
- 小包装盒中的彩盒数
-
8
- 彩盒重量（含产品）
-
580 g
- 每层的纸板数
-
384
-
物流信息
- 12NC code
-
884465301000
- EAN F-box
-
请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
- 原产地
-
PRC
- EAN A-box
-
请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
-
联保
- 替换
-
是
- 净产品重量（含附件）
-
420 g
- 彩盒容量
-
2760 cm³
- 小包装盒容量
-
26961 cm³
-
功能
- 两档热力选择
-
塑造真我
- 400 瓦
-
使用快速轻松
- 三个附件
-
轻松塑造满意形象
-
附件
- 强力发梳
-
制作蓬松的发卷
- 混合毛刷
-
倍添丰盈亮泽
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