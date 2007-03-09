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SalonStraight Essential

直发器

HP4661/00
  • 专业造型，效果持久 专业造型，效果持久 专业造型，效果持久
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    SalonStraight Essential 直发器

    HP4661/00

    专业造型，效果持久

    直发效果持久不变的秘密就在这里！SalonStraight Essential 可加热至 180ºC 的专业造型温度，陶瓷涂层夹板始终带给您专业水准的闪亮直发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥249.00

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      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

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      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240~  伏
        美发造型器外壳材料
        尼龙
        瓦特
        35  瓦
        最高温度
        180  °C
        频率
        50-60  赫兹

      • 联保

        替换

      • 发质类型

        美发效果
        直发
        当前发质
        波浪卷
        适合脆弱发质
        头发长度
        • 中等
        • 较短
        头发厚度
        较厚

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