SalonStraight Essential
直发器 HP4661/00
SalonStraight Essential 直发器 HP4661/00
专业造型，效果持久
直发效果持久不变的秘密就在这里！SalonStraight Essential 可加热至 180ºC 的专业造型温度，陶瓷涂层夹板始终带给您专业水准的闪亮直发。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥249.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SalonStraight Essential 直发器
专业造型，效果持久
直发效果持久不变的秘密就在这里！SalonStraight Essential 可加热至 180ºC 的专业造型温度，陶瓷涂层夹板始终带给您专业水准的闪亮直发。 查看所有优势
专业造型，效果持久
直发效果持久不变的秘密就在这里！SalonStraight Essential 可加热至 180ºC 的专业造型温度，陶瓷涂层夹板始终带给您专业水准的闪亮直发。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥249.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
SalonStraight Essential 直发器
专业造型，效果持久
直发效果持久不变的秘密就在这里！SalonStraight Essential 可加热至 180ºC 的专业造型温度，陶瓷涂层夹板始终带给您专业水准的闪亮直发。 查看所有优势
专业造型，效果持久
SalonStraight Essential
简易锁扣装置，存储更方便
本直发器具有一个简易锁扣装置，位于直发器底部。它可让直发器的存储更加方便、快捷，有效防止直发器意外损坏。
技术规格
-
技术规格
- 电压
-
220-240~
伏
- 美发造型器外壳材料
-
尼龙
- 瓦特
-
35
瓦
- 最高温度
-
180
°C
- 频率
-
50-60
赫兹
-
联保
- 替换
-
是
-
发质类型
- 美发效果
-
直发
- 当前发质
-
波浪卷
- 适合脆弱发质
-
是
- 头发长度
-
- 头发厚度
-
较厚
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。