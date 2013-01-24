主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SalonStraight Seduce

直发器

HP4668/00
  • 展现真我风格 展现真我风格 展现真我风格
    -{discount-value}

    SalonStraight Seduce 直发器

    HP4668/00

    展现真我风格

    让您的回头成为一道独特风景。SalonStraight Seduce 具有陶瓷涂层夹板、可调节数字设定和最高 210ºC 专业造型温度，让您可以迅速制作出动人的直发、波浪发和卷发造型。 查看所有优势

    SalonStraight Seduce 直发器

    展现真我风格

    让您的回头成为一道独特风景。SalonStraight Seduce 具有陶瓷涂层夹板、可调节数字设定和最高 210ºC 专业造型温度，让您可以迅速制作出动人的直发、波浪发和卷发造型。 查看所有优势

    展现真我风格

    让您的回头成为一道独特风景。SalonStraight Seduce 具有陶瓷涂层夹板、可调节数字设定和最高 210ºC 专业造型温度，让您可以迅速制作出动人的直发、波浪发和卷发造型。 查看所有优势

    SalonStraight Seduce 直发器

    展现真我风格

    让您的回头成为一道独特风景。SalonStraight Seduce 具有陶瓷涂层夹板、可调节数字设定和最高 210ºC 专业造型温度，让您可以迅速制作出动人的直发、波浪发和卷发造型。 查看所有优势

    相似产品

    See all straighteners

      展现真我风格

      SalonStraight Seduce

      • 210°C
      • 陶瓷
      • 直发和卷发造型
      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。

      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！

      210°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

      210°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

      此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      待机指示灯

      待机指示灯

      它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。

      60 分钟后自动关熄

      60 分钟后自动关熄

      一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

      双电压选择，方便全球使用

      双电压选择，方便全球使用

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      弧边设计，打造优美动人的卷发和波浪发效果

      陶瓷夹板采用柔和的弧边设计，让发梢和发卷造型变得无比简单。将秀发缠绕在弧边上，然后只需将直发器正常向下拉。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        110-240  伏
        电线长度
        1.8  米
        功率
        45-65  瓦

      • 联保

        替换
        Y

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 波浪卷
        • 卷发
        美发效果
        • 直发
        • 波浪卷
        适合脆弱发质
        Y
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        头发厚度
        • 较薄
        • 较厚

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品