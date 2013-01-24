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让您的回头成为一道独特风景。SalonStraight Seduce 具有陶瓷涂层夹板、可调节数字设定和最高 210ºC 专业造型温度，让您可以迅速制作出动人的直发、波浪发和卷发造型。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。
一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。
陶瓷夹板采用柔和的弧边设计，让发梢和发卷造型变得无比简单。将秀发缠绕在弧边上，然后只需将直发器正常向下拉。
技术规格
联保
发质类型