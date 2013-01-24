主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SalonStraight Pro

直发器

HP4669/00
  • 瞬间造型，效果持久 瞬间造型，效果持久 瞬间造型，效果持久
    -{discount-value}

    SalonStraight Pro 直发器

    HP4669/00

    瞬间造型，效果持久

    现在，您可以在 215°C 专业温度下轻松打造发型，与超光滑的电气石陶瓷板和均匀加热技术相结合，更使秀发靓丽出众并持久保持直发造型。 查看所有优势

    SalonStraight Pro 直发器

    瞬间造型，效果持久

    现在，您可以在 215°C 专业温度下轻松打造发型，与超光滑的电气石陶瓷板和均匀加热技术相结合，更使秀发靓丽出众并持久保持直发造型。 查看所有优势

    瞬间造型，效果持久

    现在，您可以在 215°C 专业温度下轻松打造发型，与超光滑的电气石陶瓷板和均匀加热技术相结合，更使秀发靓丽出众并持久保持直发造型。 查看所有优势

    SalonStraight Pro 直发器

    瞬间造型，效果持久

    现在，您可以在 215°C 专业温度下轻松打造发型，与超光滑的电气石陶瓷板和均匀加热技术相结合，更使秀发靓丽出众并持久保持直发造型。 查看所有优势

    相似产品

    See all straighteners

      瞬间造型，效果持久

      SalonStraight Pro

      • 215°C
      • 陶瓷电气石
      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定，打造任意发型，均可令秀发加倍柔亮顺滑

      数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      绕线装置，防止电源线缠结

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      简易锁扣装置，存储更方便

      简易锁扣装置，存储更方便

      本直发器具有一个简易锁扣装置，位于直发器底部。它可让直发器的存储更加方便、快捷，有效防止直发器意外损坏。

      待机指示灯

      待机指示灯

      它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。

      60 分钟后自动关熄

      60 分钟后自动关熄

      一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。

      双电压选择，方便全球使用

      双电压选择，方便全球使用

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      215°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

      此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。

      陶瓷电气石夹板，令秀发柔顺亮泽

      电气石是一种具有天然离子特性的珍贵宝石，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这些经过特殊设计的夹板充分利用陶瓷和电气石独有的特性，将热量非常均匀地分布在夹板表面，为您带来柔顺、亮泽的造型效果。陶瓷电气石夹板让您轻松拥有亮泽、柔顺的秀发。

      快速加热：30 秒内即可使用

      无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。

      隔热收藏袋

      隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        最高温度
        215  °C

      • 联保

        替换
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品