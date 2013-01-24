数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！
利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的美发造型器也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤您的秀发，为秀发提供双重保护，让您的秀发更健康、更亮泽。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
本直发器具有一个简易锁扣装置，位于直发器底部。它可让直发器的存储更加方便、快捷，有效防止直发器意外损坏。
它可告诉您美发造型器已经达到合适的温度，一旦造型器可以使用，您可以立即看到。
一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
电气石是一种具有天然离子特性的珍贵宝石，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这些经过特殊设计的夹板充分利用陶瓷和电气石独有的特性，将热量非常均匀地分布在夹板表面，为您带来柔顺、亮泽的造型效果。陶瓷电气石夹板让您轻松拥有亮泽、柔顺的秀发。
无需等待造型器加热，启动后可以马上开始造型。
隔热收藏袋适合外出旅行时使用。即使忘记等到造型器冷却也没关系，只需将它存放在随附的隔热收藏袋中即可。