陶瓷电气石夹板，令秀发柔顺亮泽

电气石是一种具有天然离子特性的珍贵宝石，常用于改善陶瓷直发夹板的性能。这些经过特殊设计的夹板充分利用陶瓷和电气石独有的特性，将热量非常均匀地分布在夹板表面，为您带来柔顺、亮泽的造型效果。陶瓷电气石夹板让您轻松拥有亮泽、柔顺的秀发。