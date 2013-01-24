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吹风造型梳

HP4674/00
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  • 每天您都能随意塑造整齐且有光泽的发型 每天您都能随意塑造整齐且有光泽的发型 每天您都能随意塑造整齐且有光泽的发型
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    吹风造型梳

    HP4674/00
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    每天您都能随意塑造整齐且有光泽的发型

    每天拥有顺滑闪亮的秀发。SalonAirstylist Ion 1000 瓦结合了负离子技术、四个造型附件和专业级功率，您可以跟乱发说再见了 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥350.00
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      • 1000 瓦
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      • 4 个附件
      1000 瓦塑造靓丽秀发

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      这款美发造型器采用 1000 瓦的加热器，可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力。

      负离子养护带来更多护理，令秀发健康亮泽、顺滑无比

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      负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      伸缩齿卷发梳，轻松打造卷发

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      这款吹风造型梳使用方便，集造型梳和卷发器于一身。只要按一下按钮，梳齿就会缩回到发梳中，让您顺利从秀发上取下造型器。适合打造动人的弹性卷发。

      38 毫米热效发梳令秀发柔顺亮泽

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      这款热效发梳采用 38 毫米的加宽直径，帮助您打造完美直发和波浪卷。

      天然毛齿发梳，令秀发更添丰盈亮泽

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      这款发梳上的天然毛齿可轻柔梳理秀发表层，令秀发加倍闪亮。

      窄长的集风嘴产生集中气流

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      集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      三档灵活设定，控制更到位

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      轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

      冷风设定柔和吹干秀发

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      冷风设定可设置低温柔和吹干，尽可能降低对头发的损害。此功能适合所有发质，尤其是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

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      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      绕线装置，防止电源线缠结

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      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      1.8 米电源线

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      手柄的设计从人体工程学出发，使用更方便

      手柄经过专门设计，贴合手型，不易滑脱。它采用人体工程学设计，经专业人士测试，操作符合人体工程学，并可达到专业水准。

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        1000  瓦
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        深蓝色和金色

      • 功能

        陶瓷涂层
        负离子养护
        绕线装置
        设置
        3 档热力/风速设定
        挂环

      • 附件

        集风嘴
        伸缩齿卷发梳
        自然曲发造型发梳

      • 发质类型

        美发效果
        多种造型
        头发长度
        • 中等
        • 长发
        头发厚度
        • 较薄
        • 中等
        • 较厚

      • 服务

        2 年保修
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