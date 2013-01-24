每天您都能随意塑造整齐且有光泽的发型
每天拥有顺滑闪亮的秀发。SalonAirstylist Ion 1000 瓦结合了负离子技术、四个造型附件和专业级功率，您可以跟乱发说再见了 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款美发造型器采用 1000 瓦的加热器，可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力。
负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
这款吹风造型梳使用方便，集造型梳和卷发器于一身。只要按一下按钮，梳齿就会缩回到发梳中，让您顺利从秀发上取下造型器。适合打造动人的弹性卷发。
这款热效发梳采用 38 毫米的加宽直径，帮助您打造完美直发和波浪卷。
这款发梳上的天然毛齿可轻柔梳理秀发表层，令秀发加倍闪亮。
集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
冷风设定可设置低温柔和吹干，尽可能降低对头发的损害。此功能适合所有发质，尤其是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
手柄经过专门设计，贴合手型，不易滑脱。它采用人体工程学设计，经专业人士测试，操作符合人体工程学，并可达到专业水准。
技术规格
功能
附件
发质类型
服务