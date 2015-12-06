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享受轻柔梳理的乐趣，拥有健康亮泽的秀发！
新款飞利浦负离子美发梳套件，帮助您轻松升级梳理例程。只需更换刷毛垫，便可以拥有顺滑、亮泽的秀发，同时减少秀发的断裂和脱落，或者享受快速而轻松的头皮按摩。
干电池式
多功能美发梳
静电无处不在，尤其是在干燥的环境中。这就是头发容易打卷和凌乱的原因。为了帮助您摆脱这恼人的问题，我们提供了简单的解决方案：负离子造型梳。离子发生器可产生负离子，中和静电的正电荷。其有助于减少乱发，即时重现顺滑亮泽的秀发。为改善离子在头发上的扩散，我们使离子发生器靠近梳齿垫，这样，在梳发时可使负离子有效地分散在头发上。从现在开始，随时随地保持头发整洁！
顺滑梳齿垫设计为梳齿纤细、柔软，有弹性，且长短不一，因此可以有效地梳理秀发。这有助于大大减少头发断裂和头发损伤，后者通常是由于梳通纠结的秀发时用力拉扯造成的。奇妙的是，您会发现梳头的感觉跟抚摸很像，您不会像以前那样感到很多拉扯或疼痛，秀发会很快地得到重塑并恢复顺滑。
按摩梳齿垫旨在让您享受快速简单的头皮按摩。其梳齿柔软粗大，梳齿顶端还有微型按摩指，可以轻轻按摩头皮。凹面设计符合头部轮廓。按摩 1-2 分钟即可增强血液循环，从而感觉放松，精神焕发。