创意造型，持续护理
想知道塑造魅力发型有多少方法？让SalonMultistylist 8 合 1 告诉你，它具有八种功能各异的陶瓷涂层造型附件，非常适合随心所欲地打造各式发型，百变造型尽出其中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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陶瓷具有超顺滑、耐用的天然特性，是制作直发夹板的理想材料之一。陶瓷夹板可轻松滑过您的秀发，令秀发变得更顺滑、更亮泽。
使用精美的存储袋来保护和存放直发器，让其始终显得优雅美观。软袋随附在包装内。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。
将卷发器放到安全座上，使用更安心。
此款高品质发梳可柔顺秀发，令头发更添亮泽
技术规格
联保
发质类型