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SalonMultistylist

多功能美发造型器

HP4696/01
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    SalonMultistylist 多功能美发造型器

    HP4696/01

    创意造型，持续护理

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      随附：精美软袋

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      绕线装置，防止电源线缠结

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      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      开/关指示灯

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      1.8 米电源线

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      随附发夹，造型更轻松

      使用发夹将秀发分成数绺，从而可轻松地实现全局造型。

      安全支架，使用更安全

      将卷发器放到安全座上，使用更安心。

      随附：柔顺秀发的发梳

      此款高品质发梳可柔顺秀发，令头发更添亮泽

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        25  瓦
        电压
        100-240 伏  伏
        颜色/表面
        多种
        电线长度
        1.8  米
        外壳材料
        多种

      • 联保

        替换

      • 发质类型

        当前发质
        • 直发
        • 波浪卷
        • 卷发
        美发效果
        多种造型
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        头发厚度
        较薄

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