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EasyShine

负离子造型梳

HP4722
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    EasyShine 负离子造型梳

    HP4722

    轻松梳发，瞬间闪亮

    新款飞利浦负离子造型梳具有出色的梳发体验，能够随时随地保持头发顺滑亮泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    EasyShine 负离子造型梳

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      • 干电池式
      电池供电，实现快速打理

      电池供电，实现快速打理

      包装中随附电池，快速打理靓丽造型。

      梳齿垫可轻松分离，易于清洁

      梳齿垫可轻松分离，易于清洁

      梳齿垫可轻松分离，便于经常用水清洁，令梳齿始终洁净如新。

      圆形无缝梳齿尖端，轻柔呵护头发和头皮

      圆形无缝梳齿尖端，轻柔呵护头发和头皮

      所有梳齿尖端均采用无缝处理，避免在使用过程擦损头皮或拉扯头发。特殊球尖具有更大的接触面，更轻柔地呵护脆弱的头皮。

      负离子养护，令秀发更顺滑、更亮泽

      负离子养护，令秀发更顺滑、更亮泽

      静电无处不在，尤其是在干燥的环境中。这就是头发容易打卷和凌乱的原因。为了帮助您摆脱这恼人的问题，我们提供了更简单的解决方案：负离子造型梳。离子发生器可产生负离子，中和静电的正电荷。其有助于减少乱发，即时重现顺滑亮泽的秀发。为改善离子在头发上的扩散，我们使离子发生器更靠近梳齿垫，这样，在梳发时可使负离子更有效地分散在头发上。从现在开始，随时随地保持头发整洁！

      梳齿垫具有最佳表面，使用倍感舒适

      梳齿垫具有最佳表面，使用倍感舒适

      经过优化设计的梳齿垫能够获得更好地传导力量，自然跟随头部轮廓，用起来更方便舒适，尽管外形精致，仍可获得舒适的梳发体验。因此，您可以随时随地获得快速而出色的舒缓头部按摩，让秀发更顺滑、更亮泽。

      小巧、优美的设计，成就美姿附件

      外形小巧的梳子，轻松放入化妆袋和小包中。您可以随时随地随身携带和使用。醒目的轮廓、无缝外壳加之可爱的女性气质，使其不仅仅是一把梳子，而且是一个性能卓越的独特美姿附件。

      人体工程学设计，带来更佳的手持体验

      如果您正在寻找梳柄，我们的建议是：使用飞利浦负离子造型梳无需梳柄！飞利浦始终为您量身定制。人体工程学无缝曲面外壳完美贴合女士手形，确保出色的握持体验。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        1.5  伏
        电池
        1 节 AAA

      • 功能

        梳齿垫
        • 可分离
          可分离
        • 水洗设计

      • 附件

        附件
        1 节 AAA 电池

      • 设计

        颜色
        白色和粉色
        图形
        紫丁香花园
        LED 颜色
        白色
        产品尺寸
        12（长）x 6.5（宽）x 4（高）  厘米

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