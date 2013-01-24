负离子养护，令秀发更顺滑、更亮泽

静电无处不在，尤其是在干燥的环境中。这就是头发容易打卷和凌乱的原因。为了帮助您摆脱这恼人的问题，我们提供了更简单的解决方案：负离子造型梳。离子发生器可产生负离子，中和静电的正电荷。其有助于减少乱发，即时重现顺滑亮泽的秀发。为改善离子在头发上的扩散，我们使离子发生器更靠近梳齿垫，这样，在梳发时可使负离子更有效地分散在头发上。从现在开始，随时随地保持头发整洁！