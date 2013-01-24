包装中随附电池，快速打理靓丽造型。
梳齿垫可轻松分离，便于经常用水清洁，令梳齿始终洁净如新。
所有梳齿尖端均采用无缝处理，避免在使用过程擦损头皮或拉扯头发。特殊球尖具有更大的接触面，更轻柔地呵护脆弱的头皮。
静电无处不在，尤其是在干燥的环境中。这就是头发容易打卷和凌乱的原因。为了帮助您摆脱这恼人的问题，我们提供了更简单的解决方案：负离子造型梳。离子发生器可产生负离子，中和静电的正电荷。其有助于减少乱发，即时重现顺滑亮泽的秀发。为改善离子在头发上的扩散，我们使离子发生器更靠近梳齿垫，这样，在梳发时可使负离子更有效地分散在头发上。从现在开始，随时随地保持头发整洁！
经过优化设计的梳齿垫能够获得更好地传导力量，自然跟随头部轮廓，用起来更方便舒适，尽管外形精致，仍可获得舒适的梳发体验。因此，您可以随时随地获得快速而出色的舒缓头部按摩，让秀发更顺滑、更亮泽。
外形小巧的梳子，轻松放入化妆袋和小包中。您可以随时随地随身携带和使用。醒目的轮廓、无缝外壳加之可爱的女性气质，使其不仅仅是一把梳子，而且是一个性能卓越的独特美姿附件。
如果您正在寻找梳柄，我们的建议是：使用飞利浦负离子造型梳无需梳柄！飞利浦始终为您量身定制。人体工程学无缝曲面外壳完美贴合女士手形，确保出色的握持体验。
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