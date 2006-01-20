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电吹风

HP4856
  • 独特的 Thermoflow 系统 独特的 Thermoflow 系统 独特的 Thermoflow 系统
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    电吹风

    HP4856

    独特的 Thermoflow 系统

    本款全新的飞利浦美发电吹风经特别设计，能切实满足您的个人需求。恒温护发电吹风采用了创新的 Thermoflow 系统，可利用更多空气，产生更少热量。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥126.00

    电吹风

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      • 1250 瓦
      可折叠手柄，便于携带

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      窄风嘴

      窄风嘴可实现准确定型。

      技术规格

      • 技术规格

        瓦特
        1250  瓦
        电线长度
        1.8  米
        颜色/表面
        粉红色
        外壳材料
        PC

      • 联保

        替换

      • 功能

        可折叠手柄
        2 档热力/风速设置

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