Salon Essential
电吹风 HP4930/00
Salon Essential 电吹风 HP4930/00
吹干头发时加以细心呵护
用这款简单方便的电吹风呵护您的秀发。Salon Essential 将折叠式设计与 1100 瓦的功率相结合，为您提供至佳的吹风体验。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥83.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
吹干头发时加以细心呵护
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吹干头发时加以细心呵护
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吹干头发时加以细心呵护
用这款简单方便的电吹风呵护您的秀发。Salon Essential 将折叠式设计与 1100 瓦的功率相结合，为您提供至佳的吹风体验。 查看所有优势
吹干头发时加以细心呵护
Salon Essential
1100 瓦塑造靓丽秀发
这款 1100 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
三档灵活设定，控制更到位
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
窄长的集风嘴产生集中气流
电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
冷风设定柔和吹干秀发
冷风设定可设置低温柔和吹干，最大程度降低对头发的损害。此功能适合所有发质，特别是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。
可折叠手柄，便于携带
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
技术规格
-
技术规格
- 功率
-
1100
瓦
- 电线长度
-
1.6
米
- 颜色/表面
-
淡紫
- 电压
-
220-240
伏
- 美发造型器外壳材料
-
PC
-
重量和尺寸
- 小包装盒重量
-
3851
克
- 净产品重量（含附件）
-
333
克
- 包装盒尺寸
-
84x136x202
毫米
- 彩盒重量（含产品）
-
432
克
- 小包装盒尺寸
-
283x356x225
毫米
- 小包装盒中的彩盒数
-
8
-
联保
- 替换
-
是
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