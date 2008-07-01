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Salon Essential

电吹风

HP4930/00
  • 吹干头发时加以细心呵护 吹干头发时加以细心呵护 吹干头发时加以细心呵护
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    Salon Essential 电吹风

    HP4930/00

    吹干头发时加以细心呵护

    用这款简单方便的电吹风呵护您的秀发。Salon Essential 将折叠式设计与 1100 瓦的功率相结合，为您提供至佳的吹风体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥83.00

    Salon Essential 电吹风

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      1100 瓦塑造靓丽秀发

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      这款 1100 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      三档灵活设定，控制更到位

      三档灵活设定，控制更到位

      轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

      窄长的集风嘴产生集中气流

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      电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定可设置低温柔和吹干，最大程度降低对头发的损害。此功能适合所有发质，特别是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        1100  瓦
        电线长度
        1.6  米
        颜色/表面
        淡紫
        电压
        220-240  伏
        美发造型器外壳材料
        PC

      • 重量和尺寸

        小包装盒重量
        3851  克
        净产品重量（含附件）
        333  克
        包装盒尺寸
        84x136x202  毫米
        彩盒重量（含产品）
        432  克
        小包装盒尺寸
        283x356x225  毫米
        小包装盒中的彩盒数
        8

      • 联保

        替换

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