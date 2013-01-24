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SalonDry Control

电吹风

HP4983/00
  • 带给您满意造型效果的电吹风 带给您满意造型效果的电吹风 带给您满意造型效果的电吹风
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    SalonDry Control 电吹风

    HP4983/00

    带给您满意造型效果的电吹风

    使用 SalonDry Control，轻松掌控吹风效果。从吹干到定型，2100 瓦专业吹风动力、负离子养护功能和多种风力、热力设置定能为您带来满意效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥358.00
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      1.8 米电源线

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      可拆卸进风口，便于清洁

      这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        美发造型器外壳材料
        ABS
        电线长度
        2.0  米
        功率
        2100  瓦

      • 托盘

        数量
        1200x800
        每一层的小包装盒数
        3
        层数
        7

      • 重量和尺寸

        净产品重量（含附件）
        657  克
        包装盒尺寸
        310x120x240  毫米
        彩盒重量（含产品）
        1010  克
        小包装盒尺寸
        630x375x261  毫米
        小包装盒重量
        6980  克
        小包装盒中的彩盒数
        6

      • 联保

        替换

      • 物流数据

        12NC code
        88449830001
        EAN F-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
        EAN A-box
        请参阅适用于您国家/地区的 pacdoc
        原产地
        PRC

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