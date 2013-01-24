如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，特别适合打造卷发和有弹性的造型
这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您更快、更轻松地吹干秀发，轻松造型。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
负离子养护即刻修护您的秀发。带电负离子可以消除静电，养护秀发，去处毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
独特的涡轮增压功能利用强风快速吹干秀发，无需额外热力，有效呵护您的秀发。
这款电吹风的进风口可拆卸，便于清洁。请定期拆卸并清洁进风口，防止灰尘聚积。
技术规格
托盘
重量和尺寸
联保
物流数据