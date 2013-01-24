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SalonDry Pro AC

电吹风

HP4992/00
  • 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风 专业级家用电吹风
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    SalonDry Pro AC 电吹风

    HP4992/00

    专业级家用电吹风

    希望像专业美发师一样吹干头发？如果您想用电吹风重塑专业发型，具有 2000 瓦吹风动力和专业交流电马达的 SalonDry Pro 正是您所寻找的。 查看所有优势

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      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        美发造型器外壳材料
        ABS/PC
        功率
        2000  瓦
        电线长度
        3  米
        颜色/表面
        磨砂铬 + 酱黑柔软触面

      • 联保

        替换
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