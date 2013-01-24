专业级交流电动机，使用寿命延长 50%

这款电动机特别为专业市场开发，优点众多。最重要的是，它的使用寿命比一般电动机长，可使电吹风的使用寿命延长 50%。其次，它的气流非常强劲，可以快速、有效地吹干您的秀发。