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Double Contour

美容剃毛器

HP6335/00
  • Double Contour 美容剃毛器 Double Contour 美容剃毛器 Double Contour 美容剃毛器
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    Double Contour 美容剃毛器

    HP6335/00

    Double Contour 美容剃毛器

    这款具有创新双重刀网的美容剃毛器确保剃毛更加快速高效。双刀头设计可轻柔地剃除即使最难处理的毛发，没有刮伤或割伤的危险。舒适贴身的剃毛体验，从未如此轻松。

    Double Contour 美容剃毛器

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    Double Contour 美容剃毛器

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      双重刀网剃毛刀头无瑕剃净

      双重刀网剃毛刀头能够精确捕捉各种长度的须发，更贴近的剃须，更少皮肤刺激

      浮动剃毛刀头完美贴合您的身体曲线

      根据身体曲线自行调节，安全舒适地去除身体各部位多余毛发

      技术规格

      • 技术数据

        电源
        可充电电池
        剃毛刀网
        2
        材料刀网
        镍制
        护齿数量
        43
        刀刃数量
        39
        薄层数量
        24 和 30
        马达
        直流马达，FF-180SH-3825
        电压
        1.2 伏直流
        外壳材料
        ABS BASF GP22
        美容剃毛器重量
        125  克
        充电器重量
        16  克
        颜色
        淡紫色前面板，白色机身

      • 物流信息

        CTV 码
        8845 335 00000
        层数
        10
        每一层的小包装盒数（欧盟）
        12
        每一层的小包装盒数（英国）
        15
        托盘数量（欧盟）
        720  件
        托盘数量（英国）
        900  件
        托盘大小（欧盟）
        1000 x 800  毫米
        托盘大小（英国）
        1000 x 1200  毫米

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        170.5 x 62.5 x 190  毫米
        包装盒重量
        372  克
        小包装盒尺寸
        395 x 200 x 190  毫米
        小包装盒重量
        2450  克
        每个小包装盒中的数量
        6  件

      • 附件

        充电座
        Y
        清洁刷
        Y
        比基尼区域修剪附件
        Y

      • 功能

        双重刀网剃毛刀头
        Y
        充电式设计
        Y

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