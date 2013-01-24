Double Contour 美容剃毛器
这款具有创新双重刀网的美容剃毛器确保剃毛更加快速高效。双刀头设计可轻柔地剃除即使最难处理的毛发，没有刮伤或割伤的危险。舒适贴身的剃毛体验，从未如此轻松。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Double Contour 美容剃毛器
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Double Contour 美容剃毛器
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Double Contour 美容剃毛器
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