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用于安全修剪的笔式修剪器

HP6389/00
  • 外出时保持柔滑肌肤 外出时保持柔滑肌肤 外出时保持柔滑肌肤
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    用于安全修剪的笔式修剪器

    HP6389/00

    外出时保持柔滑肌肤

    随时随地保持柔滑肌肤。全新飞利浦修剪器是一款独立的美容工具，适合在外出时使用，您可在旅途中快速轻松地去除身体上细小的毛发和面部毛发。此外，它还配有清洁刷，确保更佳清洁。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥199.00

    用于安全修剪的笔式修剪器

    外出时保持柔滑肌肤

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      体积小巧，可放在手提包中或手持，由电池供电，因此，您可以随身携带。随附 AAA 电池。

      随附清洁刷，因此您可以使修剪器保持卫生

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      可使用随附的清洁刷快速清洁修剪器并保持卫生。

      技术规格

      • 功能

        身体用修剪装置
        24 毫米
        面部用修剪装置
        8 毫米

      • 附件

        清洁刷
        保护盖
        眉梳

      • 技术规格

        颜色
        陶瓷珍珠白
        电源
        1 x AAA 型碱性电池（随附）
        电压
        1.5 伏直流

      • 彩盒尺寸

        尺寸
        80 x 40 x 175 毫米

      • 服务

        2 年保修

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