外出时保持柔滑肌肤
随时随地保持柔滑肌肤。全新飞利浦修剪器是一款独立的美容工具，适合在外出时使用，您可在旅途中快速轻松地去除身体上细小的毛发和面部毛发。此外，它还配有清洁刷，确保更佳清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
外出时保持柔滑肌肤
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外出时保持柔滑肌肤
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外出时保持柔滑肌肤
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身体用修剪刀头特别适合在外出时快速修整。26 毫米的修剪刀头可确保快速、轻松用于较小的身体部位（例如，脚趾、膝盖）。
面部用修剪刀头特别适合在外出时快速修整。8 毫米修剪刀头可确保快速、精确用于任何面部区域。
提供 2 档长度选项（2 毫米和 4 毫米），可按照您想要的长度精确地修剪毛发。只需将修剪梳固定到修剪刀头上，即可实现精确和均匀的效果。
体积小巧，可放在手提包中或手持，由电池供电，因此，您可以随身携带。随附 AAA 电池。
可使用随附的清洁刷快速清洁修剪器并保持卫生。
功能
附件
技术规格
彩盒尺寸
服务