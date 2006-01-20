准确修剪器
设计精巧的飞利浦精确修剪器可用来造型和修剪全身各个部位的毛发或剃除多余毛发。它既可修剪眉毛和须髭，也可在比基尼线或任何其它需要安全修剪的部位使用。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
准确修剪器
设计精巧的飞利浦精确修剪器可用来造型和修剪全身各个部位的毛发或剃除多余毛发。它既可修剪眉毛和须髭，也可在比基尼线或任何其它需要安全修剪的部位使用。
准确修剪器
设计精巧的飞利浦精确修剪器可用来造型和修剪全身各个部位的毛发或剃除多余毛发。它既可修剪眉毛和须髭，也可在比基尼线或任何其它需要安全修剪的部位使用。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
准确修剪器
设计精巧的飞利浦精确修剪器可用来造型和修剪全身各个部位的毛发或剃除多余毛发。它既可修剪眉毛和须髭，也可在比基尼线或任何其它需要安全修剪的部位使用。
使用小型修剪附件进行精细修剪。
使用普通修剪刀头，快速、安全地修剪可轻松触及的部位。
随时随地方便储存和使用。
梳齿附件可帮助您精确柔和地修剪和造型比基尼等部位
技术数据
彩盒重量和尺寸
小包装盒重量和尺寸
物流信息
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