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准确修剪器

HP6390/00
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    准确修剪器

    HP6390/00

    准确修剪器

    设计精巧的飞利浦精确修剪器可用来造型和修剪全身各个部位的毛发或剃除多余毛发。它既可修剪眉毛和须髭，也可在比基尼线或任何其它需要安全修剪的部位使用。

    官方建议零售价: ￥169.00

    准确修剪器

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      技术规格

      • 技术数据

        剃毛刀网
        镍制
        材料刀网
        镍制
        护齿数量
        35
        刀刃数量
        29
        外壳材料
        ABS
        电源
        1 x AAA 型碱性电池（不附送）
        颜色
        深色百合
        电压
        1.5 伏直流电
        马达
        直流马达
        准确修剪器重量
        18.3  克

      • 彩盒重量和尺寸

        尺寸
        206 X 98 X 50  毫米
        重量
        148  克

      • 小包装盒重量和尺寸

        尺寸
        310 X 210 X 230  毫米
        重量
        2000  克
        每个小包装盒中的数量
        12  件

      • 物流信息

        CTV 码
        8846 390 01000
        每一层的小包装盒数（欧盟）
        12
        每一层的小包装盒数（英国）
        15
        层数（欧盟）
        8
        层数（英国）
        8
        托盘数量（欧盟）
        96 个小包装盒  件
        托盘数量（英国）
        128 个小包装盒  件
        托盘大小（欧盟）
        1200 x 800 x 1984  毫米
        托盘大小（英国）
        1200 x 1000 x 1984  毫米

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