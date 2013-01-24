Satinelle Soft 美容脱毛器
这款全新的便携型 Satinelle Soft 美容脱毛器具有旋转式按摩系统，可以放松您的皮肤，缓解脱毛时的不适感。可拆卸，易于清洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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物流信息
功能
技术规格
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重量和尺寸