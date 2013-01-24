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Satinelle

脱毛器

HP6501/00
  • Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器 Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器 Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器
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    Satinelle 脱毛器

    HP6501/00

    Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器

    飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。

    Satinelle 脱毛器

    Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器

    飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。

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      减少对敏感肌肤的刺激，加倍呵护您的肌肤。

      可水洗脱毛刀头使用更卫生，更易清洁

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      声波按摩系统

      高频按摩可最大程度地减轻脱毛时的不适感。

      加强型冰敷器

      完美贴合身体的各处曲线，达到理想的冷却效果，脱毛柔和。

      具有陶瓷涂层的脱毛系统

      这款脱毛器采用独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状，脱毛速度提高20%*。*与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃/脱毛器比较。

      技术规格

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        235x192x116（长x宽x阔）  毫米
        包装盒重量
        639  克
        小包装盒尺寸
        258x592x195（长x宽x阔）  毫米
        小包装盒重量
        3492  克
        每个小包装盒中的数量
        5  件

      • 功能

        旋转式冰敷器
        声波按摩系统
        具有陶瓷涂层的脱毛系统
        2 档速度选择

      • 技术规格

        速度 1：拉拔次数/秒
        880
        速度 2：拉拔次数/秒
        1080
        速度 1 RPM
        最少 2200 次
        速度 2 RPM
        最少 2700 次
        电源
        AC-RC（电源式）
        电压
        100 - 240  伏
        马达
        DC 14 伏
        功耗
        6  瓦
        刀盘数
        13
        触点数
        24

      • 附件

        绝缘筒套
        便于操作
        去死皮附件
        减少向内生长的毛发
        豪华存储袋
        便于存储和保护
        清洁刷
        便于清洁
        敏感区域保护盖

      • 物流数据

        托盘大小（欧盟）
        115 x 120 x 80  厘米
        托盘数量（欧盟）
        160  件
        托盘数量（英国）
        200  件
        托盘大小（英国）
        115 x 120 x 100  厘米

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