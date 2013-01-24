Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器
飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器
飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。
Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器
飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Satinelle Ice Premium 加强型冰肌美容脱毛器
飞利浦第一款带有加强型冰敷器和声波按摩系统的陶瓷涂层脱毛器。
减少对敏感肌肤的刺激，加倍呵护您的肌肤。
高频按摩可最大程度地减轻脱毛时的不适感。
完美贴合身体的各处曲线，达到理想的冷却效果，脱毛柔和。
这款脱毛器采用独特的陶瓷材料和符合人体工程学的形状，脱毛速度提高20%*。*与飞利浦 Satin Ice 冰肌全功能美容剃/脱毛器比较。
重量和尺寸
功能
技术规格
附件
物流数据