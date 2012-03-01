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SatinPerfect

脱毛器

HP6576
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    SatinPerfect 脱毛器

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    迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久

    SatinPerfect 的加宽刀头和带纹路的陶瓷夹轮，一次脱毛效率更高，为您带来极致脱毛体验！难道您不想拥有长达四个星期的持久脱毛体验吗？迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,299.00

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      浮动按摩滑轮为肌肤作最全面紧贴的转动

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      剃毛、修剪和塑型，可实现贴合、顺畅的脱毛效果

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      带纹路的高性能夹轮，再细的毛发也可轻松捕捉

      技术规格

      • 快速脱毛，持久保持

        超宽脱毛刀头
        Y
        陶瓷夹轮
        Y
        活动式毛发提升器
        Y
        Opti-light 智能灯
        Y
        浮动按摩滑轮
        Y
        脱毛前准备装置
        Y
        脱毛器刀头
        Y
        压力式控制
        Y

      • 方便又卫生

        清洁刷
        Y
        精美收纳袋
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        可水洗的脱毛刀头
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      • 舒适脱毛

        无线设计
        Y
        温和微震系统
        Y
        两档速度选择
        Y

      • 高效豪华的解决方案

        剃毛、修剪和塑型
        Y
        豪华的夹钳套装
        Y

      • 技术数据

        颜色
        香槟金色
        触点数
        32
        每分钟转速
        2550
        每分钟夹持次数
        81.600
        主装置 - 脱毛器
        Y
        无绳/充电 - 脱毛器
        Y
        充电时间
        1  小时
        主脱毛器运行时间
        40  分钟
        电压
        100 - 240  伏
        额定功率
        16
        频率
        50-60  赫兹

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