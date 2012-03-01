迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久
SatinPerfect 的加宽刀头和带纹路的陶瓷夹轮，一次脱毛效率更高，为您带来极致脱毛体验！难道您不想拥有长达四个星期的持久脱毛体验吗？迅速脱除毛发，光滑效果保持数周之久！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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使用本款无线脱毛器随时随地脱毛。长达 40 分钟无线脱毛体验，1 小时快速充电。
超宽脱毛刀头一次可捕捉并去除更多毛发，只需数分钟即可让您享受持久顺滑的效果
温和震动按摩棒可轻柔刺激和舒缓皮肤，为您带来愉悦的脱毛过程
内置 Opti-light 智能灯可清晰显现细微的毛发。
性能优化护盖的旋转运动有助于使脱毛器保持在理想角度，从而实现最佳效果
剃毛、修剪和塑型，可实现贴合、顺畅的脱毛效果
精美保护套包装的夹钳，内置灯光和镜子，非常适合修剪眉毛。
独特的毛发提升和振动系统可通过轻微振动提升毛发，让您轻松去除毛发
此款脱毛器具有可水洗脱毛刀头。刀头可拆卸，并可以在自来水中清洗，使用更加卫生。
带纹路的高性能夹轮，再细的毛发也可轻松捕捉
快速脱毛，持久保持
方便又卫生
舒适脱毛
高效豪华的解决方案
技术数据
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