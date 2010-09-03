Salon Essential HP8106/00
Salon Essential HP8106/00
精心呵护秀发
使用此电吹风，恰如其分地呵护您的秀发，塑造发型 查看所有优势
官方建议零售价: ￥76.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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精心呵护秀发
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1400 瓦快速轻柔吹干
这款 1400 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
三档灵活设定，控制更到位
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
可折叠手柄，便于携带
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
外形小巧，便于操作
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
窄长的集风嘴产生集中气流
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
技术规格
-
功能
- 功率
-
1400 W
- 可折叠手柄
-
是
- 电压
-
220-240 V
- 电线长度
-
1.6 m
- 功能
-
是
- 双电压
-
是
-
服务
- 2 年保修
-
是
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