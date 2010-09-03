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Salon Essential

HP8106/00
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    Salon Essential

    HP8106/00

    精心呵护秀发

    使用此电吹风，恰如其分地呵护您的秀发，塑造发型 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥76.00

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      这款 1400 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      三档灵活设定，控制更到位

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      可折叠手柄，便于携带

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      外形小巧，便于操作

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      窄长的集风嘴产生集中气流

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      吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

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      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      技术规格

      • 功能

        功率
        1400 W
        可折叠手柄
        电压
        220-240 V
        电线长度
        1.6 m
        功能
        双电压

      • 服务

        2 年保修

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