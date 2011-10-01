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Salon Essential

HP8107/00
  • 精心呵护秀发 精心呵护秀发 精心呵护秀发
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    Salon Essential

    HP8107/00

    精心呵护秀发

    使用此电吹风，恰如其分地呵护您的秀发，塑造发型 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥109.00

    Salon Essential

    精心呵护秀发

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      1200 瓦轻柔吹干，打造靓丽发型

      1200 瓦轻柔吹干，打造靓丽发型

      这款 1200 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽秀发。

      外形小巧，便于操作

      外形小巧，便于操作

      本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定柔和吹干秀发

      冷风设定可设置低温柔和吹干，尽可能降低对头发的损害。此功能适合所有发质，尤其是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。

      三档灵活设定，控制更到位

      三档灵活设定，控制更到位

      轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      窄长的集风嘴产生集中气流

      窄长的集风嘴产生集中气流

      电吹风的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。

      技术规格

      • 功能

        功率
        1200 W
        可折叠手柄
        电压
        220-240 V
        电线长度
        1.6 m
        颜色/表面
        薄荷绿
        功能
        双电压
        挂环

      • 服务

        2 年保修

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