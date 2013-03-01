Compact Care 电吹风 HP8110/22
Compact Care 电吹风 HP8110/22
让呵护秀发变得简单
电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥69.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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让呵护秀发变得简单
电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势
2 档可调风速设定，以呵护的方式吹干头发
这款小巧的电吹风有 2 档热量和风速的组合可选，轻松快速吹干同时呵护秀发。
集风嘴产生集中气流
集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确快速吹干秀发。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
1000 瓦塑造靓丽秀发
这款 1000 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
外形小巧，便于操作
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
技术规格
-
设计
- 电线长度
-
1.5 m
- 颜色
-
粉色
- 挂环
-
是
- 电压
-
220伏
- 额定功率
-
1000 W
- 存放挂钩
-
是
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 附件
-
集风嘴
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