搜索词

Compact Care 电吹风

HP8110/22
  • 让呵护秀发变得简单 让呵护秀发变得简单 让呵护秀发变得简单
    -{discount-value}

    Compact Care 电吹风

    HP8110/22

    让呵护秀发变得简单

    电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00

    Compact Care 电吹风

    让呵护秀发变得简单

    电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势

    让呵护秀发变得简单

    电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00

    Compact Care 电吹风

    让呵护秀发变得简单

    电吹风外形小巧，设计精美，可快速吹干您的头发。 查看所有优势

    相似产品

    See all 电吹风

      让呵护秀发变得简单

      • 1000 瓦
      • 2 档可调风速设定
      2 档可调风速设定，以呵护的方式吹干头发

      2 档可调风速设定，以呵护的方式吹干头发

      这款小巧的电吹风有 2 档热量和风速的组合可选，轻松快速吹干同时呵护秀发。

      集风嘴产生集中气流

      集风嘴产生集中气流

      集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精确快速吹干秀发。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      1000 瓦塑造靓丽秀发

      1000 瓦塑造靓丽秀发

      这款 1000 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      外形小巧，便于操作

      外形小巧，便于操作

      本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

      技术规格

      • 设计

        电线长度
        1.5 m
        颜色
        粉色
        挂环
        电压
        220伏
        额定功率
        1000 W
        存放挂钩

      • 服务

        2 年保修
        附件
        集风嘴

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。