电吹风 HP8117/00
精心呵护秀发，轻柔保护头皮
用全新 1400 瓦呵护和保护电吹风，掌控您的完美干发体验。恒温护发功能可保持恒定护发温度，吹干的同时精心呵护您的头发和头皮。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥129.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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精心呵护秀发，轻柔保护头皮
呵护和保护电吹风
- 1400 瓦
- Salon Essential
- 可折叠
1400 瓦快速轻柔吹干
这款 1400 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
恒温护发温度设定
恒温护发温度可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。
三档灵活设定，控制更到位
轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。
可折叠手柄，便于携带
这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。
嵌入式集风嘴，吹干秀发更快速
独特的电吹风，它将集风嘴嵌入流线型设计，可实现最佳的吹干效果。
外形小巧，便于操作
本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。
护发冷风设定柔和吹干秀发
护发冷风设定可设置低温柔和吹干，最大程度降低对头发的损害。此功能适合所有发质，特别是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
技术规格
-
技术规格
- 额定功率
-
1400
瓦
- 电线长度
-
1.5
米
- 颜色/表面
-
白色-紫色
- 电压
-
220伏
-
功能
- 可折叠手柄
-
是
- 功能
-
否
- 设置
-
3 档热力/风速设定
- 挂环
-
是
-
服务
- 2 年保修
-
是
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