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电吹风

HP8117/00
  • 精心呵护秀发，轻柔保护头皮 精心呵护秀发，轻柔保护头皮 精心呵护秀发，轻柔保护头皮
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    电吹风

    HP8117/00

    精心呵护秀发，轻柔保护头皮

    用全新 1400 瓦呵护和保护电吹风，掌控您的完美干发体验。恒温护发功能可保持恒定护发温度，吹干的同时精心呵护您的头发和头皮。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    电吹风

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      呵护和保护电吹风

      • 1400 瓦
      • Salon Essential
      • 可折叠
      1400 瓦快速轻柔吹干

      1400 瓦快速轻柔吹干

      这款 1400 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      恒温护发温度设定

      恒温护发温度设定

      恒温护发温度可提供最佳的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得最佳效果的同时得到呵护。

      三档灵活设定，控制更到位

      三档灵活设定，控制更到位

      轻松调到所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。三档灵活设定可确保实现精确、理想的造型效果。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      嵌入式集风嘴，吹干秀发更快速

      嵌入式集风嘴，吹干秀发更快速

      独特的电吹风，它将集风嘴嵌入流线型设计，可实现最佳的吹干效果。

      外形小巧，便于操作

      外形小巧，便于操作

      本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

      护发冷风设定柔和吹干秀发

      护发冷风设定柔和吹干秀发

      护发冷风设定可设置低温柔和吹干，最大程度降低对头发的损害。此功能适合所有发质，特别是细软、干性及受损发质，更适合夏日使用。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        1400  瓦
        电线长度
        1.5  米
        颜色/表面
        白色-紫色
        电压
        220伏

      • 功能

        可折叠手柄
        功能
        设置
        3 档热力/风速设定
        挂环

      • 服务

        2 年保修

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