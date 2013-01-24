主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电吹风

HP8202/00
  • 负离子养护令秀发柔顺亮泽 负离子养护令秀发柔顺亮泽 负离子养护令秀发柔顺亮泽
    -{discount-value}
  • Play Pause

    电吹风

    HP8202/00

    负离子养护令秀发柔顺亮泽

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥219.00
    查找相似产品

    电吹风

    负离子养护令秀发柔顺亮泽

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    负离子养护令秀发柔顺亮泽

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥219.00
    查找相似产品

    电吹风

    负离子养护令秀发柔顺亮泽

    以呵护的方式为您塑造满意发型。 SalonDry Pro 可提供 1600 瓦的专业吹干动力。 查看所有优势

    相似产品

    See all hair-dryers

      负离子养护令秀发柔顺亮泽

      SalonShine Care ION 负离子电吹风

      • SalonShine Care 电吹风
      1600 瓦轻柔吹干

      1600 瓦轻柔吹干

      这款 1600 瓦的电吹风可产生至佳的气流和轻柔的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      EHD+ 热量均衡分布技术，让您的秀发倍受呵护、发色更亮泽

      利用先进的飞利浦 EHD+ 热量均衡分布技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以非常均匀地分布热量，防止热点损伤秀发，从而可多加一层保护，让您的秀发更健康、更亮泽。

      57°C 恒温护发

      57°C 恒温护发

      作为内置的护发功能，恒温护发可一直保持 57°C 的护发温度，让您在快速吹干秀发的同时避免过干，从而保持头发的天然水分，令秀发更柔亮、更健康。

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

      可折叠手柄，便于携带

      可折叠手柄，便于携带

      这款电吹风的手柄可以折叠，体积小而紧凑，可轻松放入很小的空间内，随时随地陪伴在您的身边。

      外形小巧，便于操作

      外形小巧，便于操作

      本电吹风采用人体工程学设计，外形小巧，设计时尚。它体积轻、易携带，几乎可以随意存放。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      专为亚洲人设计

      专为亚洲人设计

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      冷风喷出钮可令秀发富有光泽，同时让秀发定型

      冷风喷出钮可令秀发富有光泽，同时让秀发定型

      1.8 米电源线可体现最大的灵活性

      1.8 米电源线可体现最大的灵活性

      技术规格

      • 技术规格

        瓦特
        1600  瓦
        电线长度
        1.8  米

      • 功能

        功能
        可折叠手柄
        挂环

      • 服务

        2 年保修

      Eco passport

      飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事

      • 包装
        包装是飞利浦的重点环保领域，消费者在购买产品时可以一目了然，但是与产品的材料和能耗相比，其对环境的影响极其有限。

        • 纸板: 95.00  克
        • 塑料: 1.00  克
        • 可回收材料百分比: 0  %

      • 回收
        该重点环保领域包括回收设计和拆分设计。飞利浦在技术和商业允许的情况下，在其产品中采用可回收塑料和其他材料，提升材料的可回收性。

        • 可回收黑色金属: 0  %
        • 可回收有色金属: 0  %
        • 可回收塑料: 0  %

      • 重量
        飞利浦将重量看作其 EcoDesign 流程中重点环保领域之一，因为减少材料用量、降低自然资源的使用，可提升运输效率，在产品寿命终点有益于环保。

        • 产品重量: 460.00  克
        • 附件重量: 20.00  克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      Eco passport - 我们的环保产品规格概述

      飞利浦关注整个环境和社会，大力支持环保产品。

      查看完整的 Eco passport

      推荐产品

        最近查看的产品

          • *EHD+ - 热量均衡分布技术