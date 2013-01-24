恒温护发，以较低温度快速干发
在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
恒温护发，以较低温度快速干发
在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。 查看所有优势
恒温护发温度可提供恒定的温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。
这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您快速、轻松地吹干秀发，轻松造型。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。
得益于 1.8 米长电源线，使用方便。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。
技术规格
功能
服务
重量和尺寸