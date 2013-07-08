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    DryCare Advanced 电吹风

    HP8230/00

    恒温护发，以较低温度快速干发

    在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。

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    官方建议零售价: ￥159.00

    DryCare Advanced 电吹风

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    恒温护发，以较低温度快速干发

    随附 14 毫米造型集风嘴。

    • 恒温护发
    • 2100 瓦
    • 6 档热力/风速设定
    • 功能
    恒温护发温度设定

    恒温护发温度设定

    恒温护发温度可提供恒定的温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。

    专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发

    专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发

    这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您快速、轻松地吹干秀发，轻松造型。

    六档可调风速和温度设定

    六档可调风速和温度设定

    轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

    纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果

    纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果

    纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。

    1.8 米电源线

    1.8 米电源线

    得益于 1.8 米长电源线，使用方便。

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    简便存放挂钩，便于存放电吹风

    手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

    可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便

    可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便

    您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。

    技术规格

    • 重量和尺寸

      小包装盒尺寸
      • 高 = 25 厘米
      • 长 = 63 厘米
      • 宽 = 35 厘米
      小包装盒重量
      5.7 千克
      彩盒尺寸
      • 深 = 11 厘米
      • 高 = 23 厘米
      • 宽 = 31 厘米
      产品尺寸
      • 高 = 31 厘米
      • 长 = 10 厘米
      • 宽 = 22 厘米
      产品重量（不含包装）
      0.6 千克
      彩盒重量
      0.8 千克

    • 技术规格

      电压
      220-240  伏
      颜色/表面
      高光 & 暗黑
      电线长度
      1.8 米
      功率
      2100  瓦
      额定功率
      2100  瓦
      频率
      50-60  赫兹
      马达
      直流马达
      外壳材料
      ABS

    • 功能

      可折叠手柄
      陶瓷涂层
      扩散风嘴
      功能
      Y
      双电压
      旅行盒
      挂环
      Y
      负离子养护
      附件数量
      1
      风嘴/集风嘴
      纤巧的 14 毫米造型集风嘴

    • 服务

      2 年保修

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