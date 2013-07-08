DryCare Advanced 电吹风
恒温护发，以较低温度快速干发
在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥159.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
恒温护发，以较低温度快速干发
随附 14 毫米造型集风嘴。
- 恒温护发
- 2100 瓦
- 6 档热力/风速设定
- 功能
恒温护发温度设定
恒温护发温度可提供恒定的温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。
专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发
这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您快速、轻松地吹干秀发，轻松造型。
六档可调风速和温度设定
轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。
护发冷风喷出能帮您塑造发型
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果
纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。
1.8 米电源线
得益于 1.8 米长电源线，使用方便。
简便存放挂钩，便于存放电吹风
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便
您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。
技术规格
-
重量和尺寸
- 小包装盒尺寸
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高 = 25 厘米
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长 = 63 厘米
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宽 = 35 厘米
- 小包装盒重量
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5.7 千克
- 彩盒尺寸
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-
深 = 11 厘米
-
高 = 23 厘米
-
宽 = 31 厘米
- 产品尺寸
-
-
高 = 31 厘米
-
长 = 10 厘米
-
宽 = 22 厘米
- 产品重量（不含包装）
-
0.6 千克
- 彩盒重量
-
0.8 千克
-
技术规格
- 电压
-
220-240
伏
- 颜色/表面
-
高光 & 暗黑
- 电线长度
-
1.8 米
- 功率
-
2100
瓦
- 额定功率
-
2100
瓦
- 频率
-
50-60
赫兹
- 马达
-
直流马达
- 外壳材料
-
ABS
-
功能
- 可折叠手柄
-
否
- 陶瓷涂层
-
否
- 扩散风嘴
-
否
- 功能
-
Y
- 双电压
-
否
- 旅行盒
-
否
- 挂环
-
Y
- 负离子养护
-
否
- 附件数量
-
1
- 风嘴/集风嘴
-
纤巧的 14 毫米造型集风嘴
-
服务
- 2 年保修
-
是
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