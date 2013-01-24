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DryCare Advanced

电吹风

HP8230/00
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    DryCare Advanced 电吹风

    HP8230/00
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    恒温护发，以较低温度快速干发

    在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。选择多种速度和温度设定，给您理想的干发效果，或选择恒温护发即可在恒定护发温度下实现快速干发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥159.00
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      恒温护发，以较低温度快速干发

      随附 14 毫米造型集风嘴。

      • 恒温护发
      • 2100 瓦
      • 6 档热力/风速设定
      • 功能
      恒温护发温度设定

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      恒温护发温度可提供恒定的温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。

      专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发

      专业级 2100 瓦电吹风，打造专业效果的丰盈秀发

      这款 2100 瓦的专业级电吹风气流强大、风速强劲，可以让您快速、轻松地吹干秀发，轻松造型。

      六档可调风速和温度设定

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      轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。

      护发冷风喷出能帮您塑造发型

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      护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

      纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果

      纤巧美发造型集风嘴，带给您多变的造型效果

      纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      得益于 1.8 米长电源线，使用方便。

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      简便存放挂钩，便于存放电吹风

      手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。

      可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便

      可拆卸空气过滤网令清洁快速而方便

      您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹
        额定功率
        2100  瓦
        功率
        2100  瓦
        颜色/表面
        高光 & 暗黑
        外壳材料
        ABS
        马达
        直流马达
        电线长度
        1.8 米

      • 功能

        可折叠手柄
        功能
        Y
        双电压
        旅行盒
        陶瓷涂层
        负离子养护
        挂环
        Y
        扩散风嘴
        风嘴/集风嘴
        纤巧的 14 毫米造型集风嘴
        附件数量
        1

      • 服务

        2 年保修
        Y

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        • 高 = 25 厘米
        • 长 = 63 厘米
        • 宽 = 35 厘米
        小包装盒重量
        5.7 千克
        彩盒尺寸
        • 深 = 11 厘米
        • 高 = 23 厘米
        • 宽 = 31 厘米
        彩盒重量
        0.8 千克
        产品尺寸
        • 高 = 31 厘米
        • 长 = 10 厘米
        • 宽 = 22 厘米
        产品重量（不含包装）
        0.6 千克

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